Ben Hur goleó 4-1 a Sportivo, posterga la definición y sueña con arrebatarle el título

Ben Hur goleó 4-1 a Sportivo Norte y la definición del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde.

El Negro, que necesitaba de un empate para poder dar la vuelta de manera anticipada y ante su público, ahora irá en busca de este punto a Josefina, el próximo jueves a las 21.30hs.

Con esta goleada el Lobo, que ahora quedó a sólo tres puntos de Sportivo, mantiene más viva que nunca su ilusión de título y para ello deberá ganarle a Ferro, esperar que pierda el elenco de Marcelo Varela y así estirar la definición a un mano a mano.



Ayer, armaron un partidazo en barrio Barranquitas. Un marco estupendo de público para acompañar una tarde formidable desde lo climático. Leandro Soloa (31m PT y 24m ST), Maximiliano Weisheim (38m ST) y Federico Dunki (48m ST) anotaron para el conjunto de barrio Parque; mientras que Juan Espíndola, marcó el empate transitorio (3m ST).

En reserva fue victoria de la BH 1 a 0.



DEFINICIÓN POR EL DESCENSO



En la jornada de ayer se confirmó que los encuentros de la última fecha, que definirán quién pierde la categoría también se jugarán el jueves a las 21.3ohs. Los encuentros serán: Dep. Josefina vs Sportivo Norte, Argentino de Vila vs Libertad de Sunchales y Brown de San Vicente vs Atlético María Juana.





LA FECHA: Miércoles 11/10: 9 de Julio 1 – Arg. Quilmes 0. Jueves 12/10: Ferrocarril del Estado 3 vs Unión de Sunchales 3, Dep. Libertad 2 vs Peñarol 1, Atlético de Rafaela 4 vs Argentino de Humberto 0. Viernes 13/10: Dep. Ramona 1 vs Brown de San Vicente 2, Dep. Tacural 2 vs Dep. Josefina 3, Atlético María Juana 3 vs Argentino de Vila 3, Florida de Clucellas 1 vs Dep. Aldao 0.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 37; Ferro 34; 9 de Julio 31; Libertad 31; Atlético de Rafaela 30; Peñarol 29; Quilmes 28; Dep. Aldao 24; Florida de Clucellas; Brown San Vicente 23; Unión de Sunchales 15; Deportivo Ramona 14; Deportivo Tacural 14; Argentino Humberto 14; Argentino Vila 9; Deportivo Josefina 11; Atlético María Juana 8.