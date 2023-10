Con apoyo provincial, más de 20 empresas se mostraron en la feria de alimentos Anuga

El gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Comercio Exterior y la Agencia Santa Fe Global, acompañó la participación de más de 20 empresas santafesinas en la feria Anuga 2023.

Este evento, que tuvo lugar en Colonia, Alemania, y que reunió a proveedores y compradores del sector alimentos y bebidas, comenzó el sábado 7 octubre y se extendió hasta el pasado miércoles 11. Las participantes fueron firmas elaboradoras de leche en polvo, queso mozzarella, legumbres, dulce de leche, cubanitos rellenos, carne, popcorn, entre otros alimentos.

En el marco de su política de internacionalización de las pymes santafesinas, el gobierno provincial apoyó la participación de 23 firmas en este evento que resulta estratégico para el ingreso, no solo en el mercado alemán, sino también de toda Europa y otros continentes.

En particular, Alemania representa un destino más que propicio para las producciones de origen santafesino, ya que la provincia se destaca en la exportación de alimentos cárnicos, cereales y lácteos que son de consumo habitual en la población del país bávaro. Además, Santa Fe cuenta con un avanzado abordaje de la normativa europea en materia de producción de alimentos y otros productos en condiciones libres de deforestación.

Las firmas santafesinas presentes en Anuga tuvieron la posibilidad de exponer su producción en el Pabellón Argentino organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en el stand del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y en espacio oficial del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el marco de la inauguración del mencionado Pabellón Argentino, que tuvo lugar el sábado 7, se hicieron presentes el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun; el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Guillermo Merediz; y el secretario de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, Germán Burcher, quienes luego del acto recorrieron los stands de cada uno de los sectores de la feria.

Como parte de la agenda institucional organizada por la provincia durante el evento, Santa Fe Global y miembros de la Mesa de Legumbres de Santa Fe mantuvieron una reunión con Gastón Funes (Agregado Agrícola argentino ante la Unión Europea) y la ministra María Constanza Crespo, jefa de la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina ante la Unión Europea, donde se abordaron las reglamentaciones fitosanitarias para el ingreso de legumbres a la Unión Europea. Además, la delegación santafesina mantuvo reuniones con el Embajador Argentino ante la Unión Europea, Atilio Berardi.

Respecto de esta participación en Anuga 2023, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, afirmó que “esta es la feria más importante del mundo del sector alimentos. Están presentes 4.500 expositores de todo el mundo mostrando toda la oferta de alimentos y bebidas. En esta edición 2023 Argentina está representada por más de 120 empresas, de las cuales 23 son santafesinas. Además, otras seis nos acompañan como visitantes”.

“Nuestras empresas recibieron visitantes y establecieron numerosas reuniones con potenciales compradores de todo el mundo. También presentamos la oferta exportable de Santa Fe en el pabellón del Consejo Federal de Inversiones”, concluyó el funcionario provincial.



DE ARGENTINA AL MUNDO

Sobre su participación, el representante de Arbanit Fellow, Gabriel Freites, detalló: “Tenemos la oportunidad de estar aquí en Alemania gracias a una invitación de Santa Fe Global que nos brinda la posibilidad de exhibir nuestros productos y que personas de diferentes culturas y países no sólo los prueben, sino que también nos den su opinión. Esto es importante porque nos permite exportar productos de valor agregado de Argentina al mundo”.

En tanto, el referente de la firma Matresfood, Mauricio Díaz, agregó que “en esta edición de la feria tenemos muchas expectativas. Mantuvimos muchas reuniones que resultaron fructíferas para nosotros. Estamos muy agradecidos a Santa Fe Global por el apoyo que nos brindan feria tras feria”.

Por su parte, el miembro del Grupo Serval, Roberto Bursa, manifestó que “es mi primera participación en una feria internacional. La verdad que fue muy interesante porque pudimos observar las tendencias en alimentos y la competencia a nivel mundial en un mercado de primera línea”.

La representante de Agroinversiones Pampeanas, Gina Bordet, expresó que “nos dedicamos a la venta de legumbres y en esta instancia estamos en la feria buscando nuevos mercados y tratando de fortalecer vínculos con nuestros clientes. Logramos triplicar las exportaciones en muy poco tiempo, y gran parte de este éxito se debe al apoyo de Santa Fe Global, que no sólo nos invita a este tipo de ferias, sino que también brinda su apoyo para obtener certificaciones y seguir desarrollándonos”.

Para finalizar, el titular de la empresa Agrotorresi, Gustavo Torresi, sostuvo que “vinimos en representación de Molinos Casilda y queremos agradecer por la oportunidad que nos brindaron de estar acá en una feria tan grande, con una diversidad de productos que nos ayuda a comprender la orientación del mercado y las preferencias de los consumidores en relación a los productos derivados de la harina. Esto es de gran importancia para nuestra empresa”.



ACERCA DE ANUGA

Anuga es, junto a la SIAL París, la feria más importante del sector alimentos en el mundo. Se realiza cada dos años en la ciudad de Colonia, Alemania.

Esta importante muestra presenta las últimas tendencias del sector. Todos los productos y conceptos relevantes están presentes y son discutidos en ese espacio, que es el lugar ideal para mostrar sus últimos desarrollos.

Una de las principales características es el nivel de convocatoria no sólo a nivel regional, sino a nivel mundial. Esta característica se reflejó en los números de la última edición: más de 7.400 expositores y 165.000 participantes de 100 países.