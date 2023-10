Macri apoyó la decisión y la calificó como un "gran gesto"

El ex presidente Mauricio Macri apoyó ayer la decisión de sumar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como jefe de Gabinete en una eventual presidencia de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y lo calificó como un "gran gesto" para fortalecer el frente opositor. "Gran gesto de Patricia con Horacio fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina", festejó el fundador del PRO en la red social X.

De esta manera, el apoyo de Macri a la inclusión de Larreta en un futuro gobierno de JxC se suma a todos los gestos que el ex mandatario fue realizando durante la semana previa a las elecciones.

En la recta final, el ex presidente salió fuerte militar por la postulante de Juntos por el Cambio, ya que el lunes pasado había participado de recorridas por San Isidro y Vicente López, al tiempo que el martes hizo lo propio en la ciudad santafesina de Rafaela.

Además del ex jefe de Estado, también se pronunciaron otros referentes de la coalición sobre la unión de Bullrich con Larreta. Gerardo Morales, quien acompañó al jefe de Gobierno porteño como su candidato a vice en las PASO, también festejó la decisión. "¡Excelente decisión, Patricia Bullrich! La capacidad y experiencia en gestión de Horacio Rodríguez Larreta es lo que necesita la República Argentina. A partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa para todo el país", tuiteó el gobernador de Jujuy.

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional, María Eugenia Vidal, también se hizo eco y publicó en redes sociales una foto con la que apoyó el anuncio. "Más juntos y por el cambio que nunca", escribió, junto a los hashtags: "Es ahora" y "Pato presidente".

El apoyo de los dirigentes de Juntos por el Cambio al anuncio que realizó Bullrich llegó luego de que confirmó que designará a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada. (NA)