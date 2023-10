Bullrich anunció a Larreta como su jefe de Gabinete si llega a la presidencia

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó ayer que designará a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada para darle "un rol concreto" al mandatario porteño. La referente del PRO ratificó sus intenciones de llevar adelante un "cambio profundo en la Argentina" y remarcó: "Para lograr que esto sea posible, que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de Gabinete".

La ex ministra de Seguridad señaló que aspira a "que la gente pueda ver el cambio en la realidad, no en los libros, sino que lo van a poder ver en el día a día". "Tenemos que ser un equipo que meta goles todos los días", añadió. Y, al dirigirse a Rodríguez Larreta, continuó: "Agradezco que hayas aceptado este lugar, un rol concreto, determinado, el que has ejercido con tanta capacidad (en la Ciudad) y que a nivel nacional lo vas a ejercer con la capacidad que has demostrado siempre".

Desde el Jardín Botánico, en la ciudad de Buenos Aires, donde se realizó el anuncio, Rodríguez Larreta expresó: "Agradezco la oportunidad de ser jefe de Gabinete cuando seas Presidenta, a partir del 10 de diciembre. Sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza y la capacidad para llevar adelante el cambio y la transformación que la Argentina necesita".

Al ser consultada sobre el momento elegido para dar a conocer la designación, Bullrich explicó: "Hay que ser tiempista en una elección, hay que saber cuándo hacer los anuncios que generan confianza fuerte en la sociedad, que en esta última semana está definiendo su voto y ver al equipo de Juntos por el Cambio fortalecido con la incorporación en la cancha del futuro Gobierno de Rodríguez Larreta es el tiempo oportuno".

De este modo, Bullrich sumó a su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio a su eventual equipo de Gobierno, en busca de darle un impulso adicional a su campaña en la semana previa a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.

"Durante mucho tiempo vinimos diciendo que íbamos a trabajar juntos y acá estamos, cumpliendo con el valor de la palabra. Estamos juntos para sacar la Argentina adelante, agradezco la posibilidad y estoy convencido de que vamos a sacar adelante este país. Los argentinos tenemos una oportunidad y estoy seguro de que la vamos a aprovechar", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Finalmente, Bullrich, acompañada también por su candidato a vicepresidente, Luis Petri, acotó: "Juntos por el Cambio es una fuerza que se ha consolidado en la legitimidad de la sociedad. Hemos logrado tener la fuerza política más importante que el cambio tiene desde que comenzó la democracia".

"Con diez gobernadores, 500 intendentes, mayorías parlamentarias y un equipo económico y equipos en todas las áreas de gobierno listos para llevar adelante el cambio real, posible y concreto que la Argentina necesita", completó.

En un sábado intenso en clave electoral, también encabezaron actividades proselitistas el aspirante a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, y la diputada nacional María Eugenia Vidal. La ex gobernadora bonaerense se mostró junto a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en la localidad de Carapachay. (NA)