Beneficios y recomendaciones sobre el lavado de manos

Desde el 2008, el 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de incrementar la conciencia y la comprensión de la importancia del lavado de manos como una forma fácil, eficaz y accesible de prevenir enfermedades y salvar vidas. La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explica la importancia que tiene el lavado de manos en la vida cotidiana de las personas

A medida que el mundo avanza, más allá de la pandemia de SARS-COV2 hacia nuestra nueva normalidad, es necesario lograr una higiene de manos universal como un hábito sostenido en el tiempo. Por ello, el primer Día Mundial del Lavado de Manos que se celebró en 2008, se logró que más de 120 millones de niños de todo el mundo se lavaran las manos con jabón en más de 70 países.

“Las manos son uno de los vehículos más habituales con que se desplazan las bacterias de un lugar a otro. Podemos trasladarlas a los alimentos que preparamos, superficies u objetos que tocamos (mamadera, chupete, juguetes, o directo a la boca), tanto cuando vamos al baño o al manipular carnes crudas, huevos y vegetales sin lavar”, explica Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.



Beneficios de la higiene de manos



La higiene de manos puede ayudar a disminuir la transmisión de una variedad de enfermedades tales como:



● Reducir las enfermedades diarreicas en un 30% y las infecciones respiratorias agudas en un 20%.



● Prevenir patologías transmitidas por alimentos, el síndrome urémico hemolítico, la shigelosis, la salmonelosis, entre otras.



● Protege contra las infecciones asociadas al cuidado de la salud.



¿Cuándo se debe realizar la higiene de manos?



Antes y después de:



● Manipular alimentos.



● Comer o beber.



● Amamantar o cambiar pañales.



Después de:



● Haber tocado superficies expuestas a muchas personas.



● Toser, estornudar o sonarse la nariz.



● Tocar a un animal, alimentos o excrementos de animales.



● Tocar desperdicios.



● Usar el baño.



¿Cuáles son los pasos para el lavado de manos en forma correcta?



La profesional de OSPEDYC desarrolla una serie de pasos para realizar correctamente el lavado de manos:



● Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la canilla y enjabonarse las manos.



● Frotarse las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frotarse la espuma por todas las áreas de las manos (palmas, dorso, entre los dedos y debajo de las uñas) durante al menos 20 segundos para eliminar los gérmenes y productos químicos nocivos de las manos.



● Enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia.



● Secar bien las manos con una toalla limpia o al aire.



¿Para qué sirve lavarse las manos?



Lavarse las manos evita la propagación de muchos tipos de infecciones y enfermedades, ya que los gérmenes a menudo se diseminan cuando una persona toca algo que está contaminado y luego, se toca los ojos, la nariz o la boca. Por esta razón, las manos limpias pueden evitar que los microbios pasen de una persona a otra y, por ende, a toda la comunidad.



“Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia de COVID-19 es lo importante que resulta lavarse las manos para evitar la propagación de patologías”, desarrolla El Haj.



¿Cuándo se debe usar desinfectante de manos?



Si una persona no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. De todas maneras, lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de remover los microbios porque en la mayoría de las situaciones, se destruyen físicamente los gérmenes y se eliminan los mismos y las sustancias químicas de la piel.

Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones, pero no logran eliminar todos los tipos de microbios, incluidos los gérmenes que causan diarrea (por ejemplo: Norovirus, Cryptosporidium y Clostridium difficile). Además, podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas y hasta no podrían eliminar las sustancias químicas perjudiciales, como los pesticidas y metales pesados.

“El gel desinfectante de mano se debe aplicar en la palma de la mano y frotar todas las superficies de las mismas, incluidos los dedos hasta que estén secas. Este proceso debería tomar alrededor de 20 segundos. De todas maneras, siempre es importante recordar que el lavado de manos con agua y jabón es más eficiente y ayuda a eliminar el contagio de enfermedades”, finaliza la Directora Médica Nacional de OSPEDYC.