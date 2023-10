"El cambio solamente lo puede liderar Patricia"

El ex presidente Mauricio Macri recorrió la localidad bonaerense de Junín junto a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y dejó un fuerte mensaje de apoyo a la ex ministra de Seguridad. "Ayer -por el jueves- estaba en Misiones, acompañando a nuestros candidatos ahí, llevándoles esta convicción de que el cambio que todos soñamos solamente lo puede liderar Patricia con un volumen político atrás que no tuvimos en 2015″, señaló Macri en declaraciones televisivas.

A su vez, el ex presidente subrayó: "No se puede hacer un cambio sólo, el cambio requiere de una experiencia, de un liderazgo como el que tiene Patricia".

En tanto, Macri -quien el martes estuvo en Rafaela junto al intendente electo, Leonardo Viotti- se mostró optimista respecto de las posibilidades de la candidata de JxC de alcanzar el balotaje: "En la segunda vuelta queremos dar el debate acerca del cambio que quiere la Argentina. Lo daremos seguramente con Milei", aseguró.

Por su parte, Bullrich puso en valor las últimas victorias de Juntos por el Cambio y mostró músculo político. "El cambio profundo que nosotros queremos hacer, no se sostiene solo", enfatizó. "Nosotros tenemos la fuerza política que logró que `el cambio` tenga hoy más gobernadores que el continuismo (por Unión por la Patria) en 40 años de democracia. Tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes, mayorías en el congreso", explicó.

En su visita a Junín, la ex ministra de Seguridad fue recibida por el intendente de JxC, Pablo Alexis Petrecca, y estuvo acompañada también por el candidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti y su vice Miguel Fernández.

Luego de esta parada, la comitiva siguió viaje hacia Pergamino, donde Bullrich encabezó un acto en Parque Belgrano que contó con la presencia del también intendente de JxC, Javier Martínez.

El respaldo de Macri a la candidatura de Bullrich se dio en una semana donde el ex presidente salió fuerte militar por la postulante de Juntos por el Cambio, ya que el lunes pasado había participado de recorridas por San Isidro y Vicente López. Al tiempo que el martes hizo lo propio en la ciudad santafesina de Rafaela. (NA)