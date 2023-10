Bullrich anunciaría que su jefe de Gabinete será Rodríguez Larreta

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunciaría hoy a Horacio Rodríguez Larreta como su futuro Jefe de Gabinete, en caso de imponerse en las elecciones, según confirmaron anoche fuentes del espacio a la agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas había trascendido que Bullrich iba a realizar un "mega anuncio" en una presentación prevista para este sábado en el Jardín Botánico, y luego se supo que una de las novedades es la designación de Rodríguez Larreta, aún en funciones como Jefe de Gobierno porteño.

Precisamente, Rodríguez Larreta dejará su puesto el próximo 10 de diciembre, pero se sumaría al gobierno nacional si Bullrich gana las elecciones generales, previstas para el 22 de octubre, o bien se impone en la segunda vuelta, el 19 de noviembre.

El alcalde porteño había competido contra Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, el 13 de agosto último, pero se quedó sin chances de aspirar a la presidencia ya que ganó la contienda la ex ministra de Seguridad. Rodríguez Larreta ya fue Jefe de Gabinete del gobierno porteño durante los dos períodos de Mauricio Macri en la Ciudad, en 2007- 2011 y 2011-2015.

Por otra parte, fuentes de la mesa chica de la candidata, anticiparon que además, durante la conferencia de prensa convocada en el Jardín Botánico a las 9.45, su candidato a presidir la cartera de Economía, Carlos Melconian, hará un anuncio vinculado a una serie de audios difundidos en la semana, a través de las redes sociales, lo que fue calificado por la propia Bullrich como parte de una campaña sucia impulsada desde el Gobierno nacional.



CAMPAÑA EN EL INTERIOR,

CON VISITA A SANTA FE

Bullrich prepara una gira por el interior en el sprint final de la campaña que coronará con un gran acto final en Lomas de Zamora, el bastión de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense e intendente involucrado en un escándalo tras un lujoso viaje de por el Mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici.

En la última semana camino a las elecciones generales del 22 de octubre, Bullrich programó su primer cierre de campaña para el lunes, a las 17, en la Plaza Barrancas de Belgrano, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires con la intención de emprender una gira por el interior del país y recorrer así cinco provincias.

El martes, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio visitará San Juan, Mendoza y San Luis, con el objetivo de apuntalar su performance en tres de las provincias en las que el libertario Javier Milei se impuso en las PASO. Lo propio hará el miércoles en Córdoba y Santa Fe, tierras en las que La Libertad Avanza también dio el batacazo desplazando, incluso, al propio Juan Schiaretti, actual gobernador cordobés.

Pero la frutilla de la torta tendrá lugar el jueves en el municipio de Lomas de Zamora, tierra de Insaurralde, donde encabezará el último acto de la campaña, en la previa al inicio de la veda electoral del viernes. Será una convocatoria de impacto luego de que se filtraran imágenes del ex jefe de Gabinete de la provincia bonaerense en un yate de lujo junto a Sofía Clerici en Marsella, lo que le valió su cargo en el Gobierno de Axel Kicillof y su candidatura a concejal en Lomas.

El episodio fue rápidamente repudiado por Patricia Bullrich, quien aprovechó los debates presidenciales, mayormente el segundo en la Facultad de Derecho de la UBA, para cargar contra el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La titular del PRO en uso de licencia argumentó su cierre "como símbolo de lo que significa el caso, no un error de Martín Insaurralde como dice Sergio Massa, sino una matriz de corrupción que hace años y años viene saqueando al país". "Nuestra estrategia es recorrer grandes centros urbanos en los que vamos a ganar votos que van a sumar. Vamos a cerrar en las ciudades segundas importantes, ahí hubo un voto que nos sorprendió y creemos que es recuperable para Juntos por el Cambio", expresó.

En los últimos días, con intención de saldar diferencias con el ex presidente Mauricio Macri y asegurar la unidad del espacio, Bullrich lo sumó a sus actividades, incluso estará presente en las recorridas por las ciudades bonaerenses de Pergamino y Junín.



BULLRICH CONTRA MASSA

POR EL PSICOTÉCNICO

Bullrich le respondió al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto de su propuesta de que los que lleguen a un balotaje se realicen un examen psicotécnico y aseguró que debe "dudar de su propia capacidad" . "No me parece una buena idea porque, está bien que para un trabajo te pidan esto, pero la Constitución nuestra dice que cualquier ciudadano puede ser Presidente de la Nación", explicó la ex ministra de Seguridad en relación a la iniciativa de Massa.

En esa línea, Bullrich manifestó que para que los postulantes se realicen un examen psicológico se debería "cambiar la Constitución" y apuntó contra el ministro de Economía: "Bueno, que se lo haga él, porque dudará de su propia capacidad psicotécnica", señaló.

A su vez, la ex ministra de Seguridad afirmó que ese tipo de propuestas "son chicanas políticas" y enfatizó: "Él puede aprobar un examen psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía. Ahí está bochado por 46 millones de argentinos".

"Puede ser perfectito, hacer la casita, el nene al lado, el arbolito. Ahora, después, pum", ironizó la ex titular del PRO respecto de la figura del titular de Hacienda durante una entrevista a República Z.

En el mismo canal de Youtube Massa encendió la polémica con la particular iniciativa. "Voy a pedir para que el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos, si no nos toca participar también", adelantó.

El mensaje del titular de la cartera económica y candidato a presidente de Unión por la Patria apuntaba contra el libertario Javier Milei, después de que el líder de La Libertad Avanza dijera que el peso era "excremento" y recomendara a los ahorristas no renovar los plazos fijos en esa moneda. (NA)