Ordenan la detención de "Chocolate" Rigau

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio "Chocolate" Rigau en La Plata para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense que había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no se encontraba en el domicilio.

"Fueron a detenerlo pero sin allanamiento. Lo ordenó la Fiscalía porque tiene el impulso de la acción penal y denegaron la eximicion de prision", dijeron fuentes judiciales a NA.

En tanto, voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense agregaron al canal TN: "Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales".

Este jueves, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de "Chocolate" Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

En el marco de la investigación Rigau ya había sido detenido, pero luego la Cámara dijo que todo lo actuado era nulo y recuperó la libertad. La Casación, posteriormente, revocó el fallo de la Cámara, por lo cual la orden de detención recobró validez y hay que efectivizarla de nuevo.

"Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo", detallaron desde la cartera de Seguridad provincial a cargo de Sergio Berni.

En tanto, la fiscal Bettina Lacki deberá establecer una nueva fecha para concretar la demorada apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris de "Chocolate" Rigau, una de las principales medidas de prueba que impulsó. .

La fiscal busca averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia.

También determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.