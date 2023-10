Fernández viajó a China en su última gira internacional

El presidente Alberto Fernández partió en los primeros minutos de ayer rumbo a la ciudad de Shanghai, en la República Popular China, donde iniciará su última gira internacional. En la primera parada el mandatario nacional mantendrá reuniones con representantes de empresas tecnológicas y mineras. Se trata de un encuentro con directivos de la empresa Gotion, fabricante de baterías de litio para autos, ómnibus y bicicletas, que tiene inversiones en la Argentina.

Fernández también visitará el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Huawei, y las sedes de las empresas mineras Tsingshan, Tibet Summit Resources y CST Mining Group Limited. Además, se encontrará con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, el martes por la mañana, para dialogar sobre las alternativas del ingreso de la Argentina al bloque ampliado junto a otros cinco países a partir del 1° de enero de 2024.

Luego, el Jefe de Estado se trasladará a Beijing para participar del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, donde mantendrá a su vez una reunión bilateral con su par de China, Xi Jinping.

Sobre la mesa está la posibilidad la ampliación del swap de yuanes para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en momentos en que los fondos son limitados y tras una semana de escalada del dólar blue.

El mandatario, que tiene un viaje de al menos 30 horas, viajó acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.



"CUANDO NECESITAMOS

DE CHINA NOS AYUDÓ "

Fernández habló en la antesala de su visita a China para participar del III Foro de la Franja y la Ruta, y aseguró que apuesta a profundizar el vínculo con el gigante asiático. "Estamos muy convencidos de que el vínculo con China es muy importante. Es un país muy grande, que objetivamente lidera el comercio internacional, y que en verdad se ha portado muy bien con la Argentina, fundamentalmente en los años de mi Gobierno", enfatizó el mandatario en una entrevista exclusiva con Xinhua en Casa Rosada realizada hace unos días.

En febrero del año 2022, durante su viaje a Beijing, el jefe de Estado firmó un memorando de entendimiento que implicó el ingresó a la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta del presidente chino, Xi Jinping.

"Cuando firmamos nuestro ingreso a la Franja y la Ruta, lo hicimos precisamente con la idea de lograr un acuerdo más profundo, más estratégico, con China. Y voy con la expectativa de ver cómo avanzamos en ese sentido con el resto de miembros, de todos los países que han firmado el acuerdo de la Franja y la Ruta", reveló en la previa del viaje a Beijing.

En la misma línea, explicó que el ingreso de la Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta permitió delimitar la actitud de China "de mucho respeto al otro" y no "de sometimiento".

"En todo este tiempo, donde China hizo muchas cosas por la Argentina, también nos ayudó con las vacunas en un momento muy difícil", sostuvo respecto a la pandemia, y aclaró: "Siempre lo hizo sin condicionamientos, algo que no es habitual en el mundo. Occidente no funciona así, porque Occidente, siempre que da algo, es a cambio de algo".

Asimismo, aclaró: "Que un país tan potente como China se imponga al liderar la idea del multilateralismo, a países en desarrollo nos llena de esperanza y de expectativas". "El hegemonismo en el mundo ha terminado, no hay nadie que tenga el dominio del mundo. Es la hora del multilateralismo y todas esas ideas", repitió.

A un año del 50° aniversario de lazos diplomáticos formales entre ambas naciones, Fernández afirmó: "Quiero que sigamos profundizando este vínculo. Ahora, además, también gracias al Gobierno chino, nosotros hemos ingresado a los BRICS, con lo cual también tenemos un ámbito donde podemos trabajar juntos en otras cuestiones".

Por otra parte, precisó que aspira a aumentar el vínculo con el país asiático, al que destacó como "un inversor genuino en Argentina", al argumentar que "no hay capitales chinos que vienen a hacer inversiones de ocasión para especular financieramente" sino que "son inversiones a largo plazo, son inversiones que dan trabajo".

"Cuando necesitamos de China, China nos ayudó, y eso hace mucho también para forjar la amistad entre dos países. Son suficientes pruebas como para darnos cuenta de que tenemos que tener un muy buen vínculo con China", reflexionó al tiempo que llamó trabajar en la llegada de más turistas chinos al país.

En la misma línea, destacó: "Los argentinos vieron que las inversiones chinas llegaron y empezaron a dar trabajo en muchos lugares del país, con muchas inversiones muy diversas, algunas vinculadas a las energías, muchas vinculadas a la producción agropecuaria. Hoy los argentinos asumen a China realmente como un socio".

En otro pasaje de la entrevista destacó el uso del yuan, la moneda del gigante asiático, al remarcar que "ha sido central, porque nosotros tenemos un problema muy serio este año, producido por una sequía que representó una caída del Producto [Interno] Bruto de tres puntos y significó que dejaron de ingresar a la Argentina más de 20.000 millones de dólares. Fue un golpe muy, muy duro".

"Y en ese contexto, China nos ayudó con el swap [de monedas], y lo que termina generando el swap es que gran parte del comercio internacional haya cambiado y haya dejado de usar dólares y empiece a usar yuanes. Y eso ha sido positivo", opinó. También celebró la posibilidad de asegurar importaciones y exportaciones en yuanes: "Creo que eso es un paso muy importante, porque es una necesidad del multilateralismo dejar de depender del dólar. En la medida que eso lo podamos ir reemplazando, poniendo otras monedas en el juego comercial, me parece que eso es importante y valioso".

Por último, agradeció la ayuda de China en el reciente ingreso de la Argentina a la plataforma BRICS, y pidió establecer "un vínculo más profundo" entre ambas naciones.