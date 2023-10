León Gieco pidió por la liberación de su sobrino secuestrado en Israel por Hamás

El cantante y compositor argentino, León Gieco, pidió públicamente por la liberación de su sobrino secuestrado en Israel por el grupo terrorista Hamás. En un video subido a sus redes sociales, el músico pidió por la liberación de su sobrino Ron Scherman, que es soldado y fue secuestrado por el grupo terrorista Hamas, en medio de los ataques que sufre Israel desde hace una semana.

"Como músico comprometido desde siempre con la paz y hoy abrumado por la situación extrema en Medio Oriente, por la ceguera y dureza de los políticos y por estos actos de terror donde las víctimas son siempre los pueblos, tanto palestinos como israelíes, pido por una salida pacífica de este conflicto milenario y cruel", comenzó Gieco.

Y siguió: "Pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares. En mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Ron Scherman, por el amor que nos une como familia, y por el amor universal que no debe morir jamás".

Ron Scherman, sobrino del músico, tiene 19 años, doble ciudadanía argentina-israelí, y es hijo de Alex Scherman, hermano de la esposa de Gieco.

Según contó Alex Scherman a Infobae, su hijo vive en Israel y desde hace un año está en el ejército, cumpliendo con el servicio militar obligatorio, y como es asmático sus tareas estaban asignadas en un puesto administrativo en el límite de la Franja de Gaza.

El sábado pasado Ron se despertó por un bombardeo muy fuerte y llamó rápidamente a su madre y a su padre para contarles que Hamas estaba en la base en donde él estaba.

Tras esa comunicación, el joven les escribió un mensaje por WhatsApp: "No puedo hablar más. Estoy listo. Es el fin. Los quiero mucho. Chau".

Debido a ese mensaje, la familia pensó que estaba muerto, pero luego les llegó un video donde lo pudieron reconocer y el ejército israelí confirmó que el joven había sido capturado por el grupo terrorista Hamás. (NA)