Sportivo Norte recibe a Ben Hur y buscará dar la vuelta en el Clausura

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puede conocer a su campeón en la tarde de hoy. Todo dependerá de lo que ocurra con Sportivo Norte y Ben Hur, que se miden este sábado en barrio Barranquitas, en el encuentro que cerrará la fecha 16 y penúltima del principal certamen de fútbol doméstico.

El juego comenzará a las 16hs y será arbitrado por Darío Suárez, quien tendrá como líneas a S. Yori y F. Rodríguez.

El Negro, líder, depende de sí mismo para consagrase campeón. Le lleva seis puntos en la tabla a la BH y con un empate le alcanzará para dar la vuelta. De lo contrario, si gana el Lobo, la definición se hará esperar.



LA FECHA: Miércoles 11/10: 9 de Julio 1 – Arg. Quilmes 0. Jueves 12/10: Ferrocarril del Estado 3 vs Unión de Sunchales 3, Dep. Libertad 2 vs Peñarol 1, Atlético de Rafaela 4 vs Argentino de Humberto 0.



Viernes 13/10: Dep. Ramona 1 (46m ST Lucas Volken) vs Brown de San Vicente 2 (5m PT Alex Santillán y 48m ST Darío Bracaccini), Dep. Tacural 2 (30m PT Nicolás Antenori y 45m PT Carlos Fragata, de penal) vs Dep. Josefina 3 (24m PT Lucio Sillioni, 26m ST De Carli y 38m ST Rodríguez), Atlético María Juana 3 (15m PT Nicolás González, 43m PT Nicolás Roggero y 29m ST Juan Perussia) vs Argentino de Vila 3 (31m PT Nicolás Dondo, 45m PT Juan Sequeira y 28m ST César Ordoñez). Al cierre de nuestra edición Florida de Clucellas 1 (20m ST Giuiano Saccone) vs Dep. Aldao 0.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 34; Ferro 34; 9 de Julio 31; Libertad 31; Atlético de Rafaela 30; Peñarol 29; Quilmes 28; Dep. Aldao 24; Brown San Vicente 23; Florida de Clucellas 21; Unión de Sunchales 15; Deportivo Ramona 14; Deportivo Tacural 14; Argentino Humberto 14; Argentino Vila 9; Deportivo Josefina 11; Atlético María Juana 8.



PRIMERA B



En la tarde de ayer se puso en marcha la fecha 3 del torneo Reválida, con los siguientes resultados:



Zona Norte: Independiente de Ataliva 0 vs. San Isidro de Egusquiza 0, Sp. Roca 0 vs. Independiente San Cristóbal 0, Dep. Susana 2 vs. Moreno de Lehmann 4. Lunes 16/10: 16.30hs Sp. Aureliense vs Dep. Bella Italia, Atl. Juventud vs Belgrano.



Zona Sur: Atlético Esmeralda 4 vs. Bochófilo Bochazo 0. Al cierre jugaban: La Hidráulica vs. Juventud Unida de Villa San José, Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FBC. Lunes 16/10: La Trucha vs Sp. Santa Clara, Libertad EC vs Talleres (MJ).



FINAL DE INFERIORES



Este sábado se jugarán las finales Absolutas de Divisiones Inferiores de la Primera A, en el estadio Agustín Giuliani del club Argentino Quilmes.

Los horarios y encuentros: 13hs categoría 2012: Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado; 14hs cat. 2011: Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte; 15hs Novena Especial: Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales; 16hs Séptima División. Atlético de Rafaela vs Ben Hur.



Ingresos y ocupaciones: La parcialidad de la ‘Crema’ ingresará por el sector local, tribuna de cemento; en tanto que el resto de las parcialidades lo harán por el sector visitante, calle Bollinger.