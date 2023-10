El "9" ganó y se atreve a soñar

(Por Darío Gutiérrez). Y el León va por más. Sumó otros tres puntos en casa, la victoria 9 de los últimos 13 jugados, esta vez ante Boca Unidos con otra producción convincente que confirmó que no solamente tiene bien ganada la permanencia para otra temporada en el Federal A, sino que la posibilidad que se le abrió para ir a Formosa en la última fecha ante Sol de América para luchar la clasificación -al que tendrá que ganarle para ello- no es casual. Claro que además necesitará que el otro formoseño, San Martín, no le gane mañana a Gimnasia y Tiro.

El equipo de Maxi Barbero tuvo solidez en el fondo, controlando a un rival que si bien evidenció una postura de jugar de cara al arco de Grinovero, no tuvo mayores argumentos que el buen manejo de Toni Medina. La dupla de centrales Centurión y Peñalba prácticamente hizo que el arquero juliense no tenga trabajo.

Como se preveía, la vuelta de Peralta determinó la conformación del mediocampo tradicional, con Aguilar por el suspendido por Salcedo. La sorpresa fue la inclusión del juvenil Baldasarre por Bravo, para acompañar a Ibáñez en la ofensiva.

Cuando se proponía darle ritmo al juego, el local superaba a las marcas del medio rivales. En el costado derecho se proyectó bien Martinez y en un centro al corazón del área, se elevó solo Ibáñez para impactar de cabeza para que se luciera De León sacando al corner. De esa jugada, luego Larrea remató apenas desviado.

Esas acciones fueron el aviso para lo que vendría luego. Sobre los 24' Ibáñez recibió en un ataque rápido sobre la izquierda, metió la diagonal hacia el centro y asistió a Peralta, que había intercambiado posiciones circunstancialmente con Larrea, para recibir en la derecha. Hizo la pausa, Martinez le pasó por detrás, pero decidió pegarle un zurdazo potente que se clavó en el ángulo superior izquierdo de De León, en un golazo.

El tanto obligó a adelantarse a la visita, que con las apariciones de Medina y Morales tuvo alguna opción, pero con malas resoluciones.

En el segundo tiempo no varió demasiado la tónica. Fue por más Boca Unidos, pero sin peso ofensivo, más allá de los cambios intentados por Estévez.

Y 9 de Julio prácticamente en la primera contra firme del complemento casi que liquidó el pleito. Llegó el pelotazo que Baldesarre aguantó muy bien para que se la lleve Ibáñez y el chaqueño a pura potencia y velocidad, entrando al área definió de zurda para vencer al arquero y poner el 2 a 0.

Después Barbero apostó a cambios para reforzar la contención, sobre todo con Vera jugando en la mitad de la cancha, y quedó Bravo (que había entrado por lesión de Peralta) como única referencia de ataque. Con eso le alcanzó para mantener la ventaja y regalarle otra alegría a su gente, que como el plantel se ilusiona de cara a la última fecha, luego de las elecciones.



9 DE JULIO 2 - BOCA UNIDOS 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: José Díaz. Asistentes: Juan Ignacio Flores Roig y Matías Noguera. Cuarto árbitro: Federico Ojeda.

Horario: 20.30.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (84' Diego Meza), Maximiliano Aguilar (84' Jonatan Bogado), Agustín López y Brian Peralta (53' Román Bravo); Augusto Baldasarre (68' Agustín Vera) y Maximiliano Ibáñez (68' Wilson Ruiz Diaz). Sup: Manuel Testore, Emanuel Querini, Agustín Costamagna y Agustín Burdese. DT: Maximiliano Barbero.

Boca Unidos: Lucas De León; Mariano Del Col, Walter Juárez, Raúl Albornoz y Joaquín Livera; Angel Piz, Tobías Coppo (59' Juan Esteche), Leandro Gómez (84' Saúl Abecasis) y Gabriel Morales; Antonio Medina y Maximiliano Solari (59' Santiago Avila). Sup: Federico Quijano, Alejandro Leani, Octavio Moscarelli, Martín Ojeda, Matías Moravec, Federico Pérez. DT: Raúl Estévez.

Primer tiempo: a los 24' gol de Peralta (9).

Segundo tiempo: a los 12' gol de Ibáñez (9).

Incidencia: a los 44' del ST expulsado Piz (BU). Amonestados: Aguilar, López, Vera, Martinez (9); Esteche y De León (BU).