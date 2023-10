Aprueban el pedido para intervenir en calle Actis

El Concejo Municipal aprobó en la sesión del jueves la minuta de comunicación presentada por Ceferino Mondino mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que analice llevar adelante la intervención necesaria sobre la calle Rafael Actis, en barrio Pizzurno, modificando su sentido de circulación para establecer mano única de oeste a este.

El concejal Ceferino Mondino dijo antes de ser votado: “Este pedido viene por parte de los vecinos. Es importante abordar las distintas acciones para evitar los accidentes de tránsito. Las arterias del barrio son conexión directa con el microcentro de la ciudad, y son calles de mucho fluido de tránsito. Hay una esquina muy peligrosa en el Skate Park, ubicado en el cruce con la calle Alfonsina Storni y comúnmente vemos accidentes de tránsito. Traemos esta inquietud, sabiendo que la mejora y la finalización de las obras de pavimentación de las calles que están faltando disminuiría los accidentes”.



VOLVIÓ A COMISIÓN

Por otra parte, el proyecto a través del cual se autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda disponer gratuitamente a favor de la Municipalidad de Rafaela una propiedad en calle Geuna, no fue votado favorablemente, sino que, a pedido en plena sesión por parte de la concejal Alejandra Sagardoy, volvió a Comisión para ser tratado la semana que viene. La propiedad sería utilizada para implementar el Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, el cual surge a través de un convenio que firma la Municipalidad de Rafaela con la Red de Políticas Públicas.

El lunes en comisión, y dado que la expresión “de uso comunitario” dejaba la posibilidad de que el edificio tenga también otros usos, se acordó consultarlo con el fiscal Daniel Fruttero. Su respuesta se transmitió a través de un chat interno de los concejales en estos días, en donde se afirmó que no había inconveniente con el uso del mismo, favoreciendo la postura del oficialismo a que quede redactado así. Esto no convenció al bloque de Juntos por el Cambio, por lo que solicitaron volver a tratar el tema porque considera adecuado que quede especificado el uso que se le dará a la propiedad, y si en un futuro se agrega otra función, que se evalúe y modifique la ordenanza. En este sentido, no quieren dejar abierta la posibilidad de que la casa sea paralelamente utilizada para otra actividad dado que el lugar se tiene que acondicionar adecuadamente para uso veterinario. Habrá que ver si se llega a un acuerdo la semana que viene.