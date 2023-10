Desde el Municipio bregan por la continuidad del Comando Unificado

Con la presencia del intendente Luis Castellano y del fiscal regional Carlos Vottero, el Comando Unificado de Rafaela se reunió el pasado miércoles por más de una hora en el Salón Verde del edificio municipal con el objetivo de trazar un balance de las acciones desplegadas en los últimos tres meses, desde que se incorporó el Ministerio Público de la Acusación a través de la Fiscalía Regional, y planificar acciones y operativos de seguridad para el fin de semana largo, que tendrá entre otras actividades la Fiesta de las Culturas este sábado -con una masiva asistencia- en el centro de la ciudad y el partido de fútbol entre Atlético y Chacarita este domingo.

Una vez concluida la reunión, el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, explicó que se abordaron las estrategias para seguir trabajando en el territorio. “Hicimos un diagnóstico de lo avanzado en estos tres meses desde que la Fiscalía Regional está sentada en esta mesa con nosotros. Es muy importante desde el punto de vista preventivo y, a la vez, tiene relación con temas investigativos”, valoró el funcionario.

Además, remarcó la importancia de sostener este espacio durante el proceso de transición política que está en pleno curso entre los equipos de Castellano y de quien será su sucesor, el actual concejal Leonardo Viotti. “Que puedan estar sentados el futuro Intendente y quien será su secretario de Seguridad para mostrarle la dinámica de trabajo que no queremos que se corte”, sostuvo Postovit.

En este sentido, el funcionario hizo hincapié en que “el Comando Unificado es una política de Estado muy importante que debe continuar porque no solo ayuda a la ciudad sino también a los actores que estamos trabajando en ello, desde las distintas áreas municipales, policiales, el Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía Federal”. Por otro lado, agregó que todos los presentes “hablaron de la necesidad de seguir utilizando esta mesa que es muy útil porque se establecen las políticas de seguridad para Rafaela”.

Al respecto, desde el entorno de Viotti dejaron trascender que la decisión es continuar con el funcionamiento del Comando Unificado aunque evalúa incorporar medidas para "mejorar" la planificación y la coordinación del servicio de seguridad pública. Incluso el intendente electo anticipó su postura durante la tercera reunión de transición política efectuada este jueves en el despacho de Intendencia, en la que incluso participó el propio Postovit.

La problemática de la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los rafaelinos. Por caso, ayer por la tarde llamaba la atención que dos comercios de avenida Santa Fe abrieron sus locales pese al feriado puente, aunque mantenían la puerta de ingreso bajo llave. "Preferimos abrir a cada cliente antes de quedar expuestas ante el ingreso de los delincuentes armados ante los cuales quedamos indefensas", dijo una trabajadora al dejar en evidencia cómo se han visto obligadas a cambiar la forma de atención ante la inseguridad.



EL REGRESO DE LAS

BALACERAS EN BARRIOS

A su turno, el fiscal regional Carlos Vottero contó que este miércoles “se abordaron los delitos cometidos a través de la utilización de armas de fuego, hechos vinculados a la narcocriminalidad como las balaceras. En las últimas semanas ocurrieron varios episodios y por ese motivo estamos reunidos nuevamente para tratar de darles una solución”.

“Durante tres meses no hubo un hecho de arma en la ciudad. Como volvieron a ocurrir, estamos encima de esto, organizando con el personal policial el trabajo en cuanto a presencia y ocuparnos de determinados barrios junto con el Municipio y la Fiscalía Regional”, especificó.

Para finalizar, el funcionario judicial evaluó como "positiva" la presencia de la Fiscalía en el Comando Unificado. “La participación de la Fiscalía en este espacio es positivo, cuando asumí el 13 de junio mi gestión, tomé esta decisión porque estábamos con una problemática social importante, con hechos de un alto nivel de lesividad vinculados a armas de fuego. El compromiso de parte de todos ayuda para brindar una solución a la ciudadanía”, explicó Vottero. Cabe agregar que durante la gestión de Diego Viggo como fiscal Regional, se extendió hasta finales de abril de este año, la Fiscalía no formó parte del Comando Unificado.