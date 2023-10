Los rafaelinos incrementaron las consultas y hubo un aumento en la venta de pasajes

En las últimas horas, algunas agencias de viajes del país comenzaron a suspender la venta de servicios al exterior en pesos, por temor a una nueva devaluación después de las elecciones del 22 de octubre y exigen el pago en dólar billete o mediante transferencia de dólares para cerrar operaciones de este estilo. La medida está vinculada al mecanismo interno de pagos del sector, los que, en algunos casos, pueden demorar más de cinco días hábiles en consolidarse y, por lo tanto, entrar en período de riesgo.

De acuerdo a lo publicado por la agencia Noticias Argentinas, las agencias de viaje minoristas intermedian con empresas mayoristas que son las que luego quedan encargadas de pagar los servicios en el exterior, pero cuando el Banco Central habilite el giro de las divisas, explicaron fuentes del sector. Las liquidaciones tienen una periodicidad semanal y por eso ante los feriados de este viernes y lunes, los plazos se acortaron. En la práctica, son las agencias mayoristas las que informan que ya no toman servicios pagados en pesos y las minoristas trasladan a sus clientes, que tienen la opción de cancelar esas operaciones en dólares.

Esta medida no afecta el pago de tickets aéreos ni a servicios nacionales en pesos, pero sí el pago de hoteles, alquiler de autos, excursiones y servicios gastronómicos en el exterior, entre otras cosas.

Según se informó, en una operación cerrada a $734 por dólar, los mayoristas cobrarían de la agencia post 22 de octubre cuando hay riesgo de una nueva devaluación del peso, con lo cual quedarían descalzados y asumiendo un alto riesgo cambiario. Si bien es una medida preventiva para salvaguardar sus estados contables, el riesgo de devaluación es habitual para este tipo de compañías, al menos para las que operan en la Argentina.

En este sentido, y teniendo en cuenta este panorama complicado, durante los últimos días se registró una fuerte afluencia de público en las agencias viaje para adelantar consumos, ya que la diferencia de precio entre el dólar tarjeta a $664 y el “blue” o el MEP alentaban la cancelación de servicios para los próximos meses. Y Rafaela no fue la excepción.

"Puntualmente, en las últimas dos semanas, hemos visto que hubo un incremento de las consultas de los viajeros rafaelinos, y lógicamente, una mayor proporción de ventas que se han cerrado en estos días aprovechando que el dólar turista ha quedado relativamente bajo en relación al dólar billete. Y también nos pasó que mucha gente que ya tenía su viaje reservado a futuro, para el año que viene o para fin de año, se estuvo acercando para ir cerrando, pagando y adelantando lo más posible aprovechando ese tipo de cambio que estaba bastante favorable", explicaron desde una agencia de turismo local. Al mismo tiempo, también remarcaron que "hay una cuestión con los viajes al exterior que está cortada la financiación de tarjeta de crédito, entonces se la puede utilizar pero con un sólo pago, no hay cuotas".

Por otro lado, sobre los lugares más elegidos por los rafaelinos para viajar y disfrutar de un descanso o relax, afirmaron que "los destinos que están teniendo mayor demanda en estos momentos son, pensando en unas vacaciones, Brasil, algo normal para esta época del año, ya sea al sur o más al norte, dependiendo de la economía de cada uno. El Caribe siempre es una constante, también se venden algunos viajes a Europa y a Estados Unidos, ya que se hacen durante todo el año, no son temporales. Por ejemplo, se han vendido promociones de viajes al Caribe en temporada baja en 1.300 o 1.400 dólares, cuando lo normal, en temporada baja, es de 1.700 dólares para arriba. Están algo más económicos a valor dólar que en otros años".