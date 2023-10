Trabajadores del Vestido celebran hoy su día

En la Argentina hoy se celebra el Día del Trabajador de la Industria del Vestido y Afines, que se desempeñan en los sectores textil y de fabricación de colchones entre otros. La fecha recuerda que el 14 de octubre de 1941 se creó la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), que agrupó a las distintas organizaciones gremiales de carácter regional existente hasta ese momento.

En este marco, más de 750 trabajadores afiliados a la delegación Rafaela del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido de la Argentina (SOIVA) -creado en septiembre de 1940- festejarán el próximo lunes 23 de octubre con un evento especial que se llevará a cabo en el predio recreativo ubicado en la localidad de Bella Italia. Ese día, el encuentro destinado a todos los trabajadores y trabajadoras titulares se realizará desde las 11:00 y hasta las 17:00 hs., con un menú que incluye choop, gaseosas y choripanes, y con la presencia del grupo Mistura y de Marcelo Amadeo musicalizando la tarde.

"Actualmente el gremio continúa por un sendero de crecimiento lento pero permanente, no solo en cuanto a la cantidad de representados sino fundamentalmente en la búsqueda constante por cumplir con su objetivo, que impone el trabajo articulado por lograr para el trabajador y su familia, una vida digna", sostuvo el secretario General de SOIVA Filial Rafaela, Marcelo Lombardo, quien recientemente cumplió 30 años en el cargo y por lo cual recibió un reconocimiento de sus compañeros. "Cumplir el objetivo propuesto impone trabajar en la búsqueda y conquista de más y nuevos derechos para los trabajadores, como así mismo la defensa de los mismos. Velar por condiciones dignas de trabajo, y además, ocuparse de otros aspectos que hacen a su calidad de vida, como la salud, el derecho al ocio y el esparcimiento, al disfrute de sus vacaciones, a la educación y formación, al acceso a la vivienda", subrayó.

El dirigente destacó que los 750 afiliados a la organización sindical mayormente se encuentran en Rafaela pero también se desempeñan en empresas de toda el área de representatividad de la filial que se extiende a los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio de la provincia de Santa Fe.

Lombardo explicó que "el escenario inflacionario que caracterizó este último año en el país, como así mismo las especulaciones propias de todo proceso electoral, motivó una acción gremial prioritaria, atada fundamentalmente al sostenimiento del poder adquisitivo del salario, acudiendo a la discusión paritaria como herramienta natural". "En este sentido, se avanzó en acuerdos cortos de tres meses de duración, con la intención de contar con mayores posibilidades de correcciones y/o actualizaciones", agregó a la vez que "si tenemos en cuenta el difícil contexto, los acuerdos alcanzados han sido satisfactorios".

"A pesar del escenario difícil que surge ante el panorama inflacionario descripto, hemos logrado mantener en funcionamiento nuestro centro de capacitación. Para ello fue fundamental la articulación con el Estado en sus tres niveles, municipal, provincial y nacional. Hoy podemos decir con orgullo, que nuestro Centro de Capacitación ubicado en barrio Amancay se ha constituido en una importante opción para capacitarse y formarse, abriendo sus puertas a toda la comunidad y poniendo de manifiesto el carácter solidario de los trabajadores del Vestido", remarcó Lombardo.

Asimismo, el dirigente admitió que "mantener servicios de calidad de la obra social ha requerido un enorme esfuerzo en una coyuntura de elevada inflación". Al explayarse sobre el tema, dijo: "Insumos médicos dolarizados, una práctica ilógica que impone a las obras sociales sindicales, en muchos casos por la vía de amparos judiciales, la cobertura de medicamentos de altísimos costos, que incluso en muchos casos no se encuentran autorizados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), procedimientos médicos innovadores que incluyen la utilización de aparatología de alto costo; todo esto a cubrir con aportes surgidos de los depreciados salarios de los trabajadores, propios de los contextos inflacionarios, complejizan y ponen en riesgo el Sistema Solidario de Obras Sociales, que ha sido el sistema bajo el cual la salud pudo desarrollarse en nuestro país".

De todos modos, Lombardo consideró que "no obstante lo difícil de la situación, seguimos pensando que el Sistema Solidario de Obras Sociales Sindicales sigue siendo la mejor opción para los trabajadores". En este marco, señaló que "nuestros trabajadores cuentan con una amplia red prestacional que incluye convenios con la cobertura de todas las clínicas de Rafaela con la Asociación Médica del Departamento Castellanos, Asociación de Bioquímicos, Círculo de Kinesiólogos, Círculo de Farmacéuticos de Rafaela y recientemente firmamos un convenio con el Círculo Odontológico de Rafaela, ampliando las opciones prestacionales".

Por otra parte, enfatizó que "el acceso a la vivienda también es un tema de enorme preocupación para los trabajadores, es por esa razón que en la búsqueda de opciones que acerquen esas posibilidades, hemos gestionados a través de nuestra organización madre, la CGT Regional Rafaela, un convenio con el Estado municipal a través del cual, las organizaciones gremiales que conforman la misma, hemos accedido a 50 lotes del programa “Mi suelo” que se ubica en el noreste de la ciudad". En tal sentido, aclaró que "la distribución proporcional entre las distintas organizaciones que conformamos la CGT, determinó que en nuestro caso, dispongamos de dos lotes a sortear entre nuestros afiliados que se inscribieron en el plan".

En tanto, la filial local de SOIVA lleva a cabo en el Predio Recreativo de Bella Italia "reformas estructurales y tareas de mantenimiento a fin de dejar las instalaciones del mismo en óptimas condiciones para disfrutar la temporada de verano". "Siempre trabajamos en procura de convertir a nuestro Predio Recreativo en la mejor opción de esparcimiento, por eso además de las obras de infraestructura también nos encontramos en el diseño del programa de colonia de vacaciones dirigido a hijos de trabajadores, como así también a la diagramación de eventos culturales y festejos de verano que se constituyan como excelentes opciones para compartir y disfrutar", indicó Lombardo.



"UN ABRAZO FRATERNAL"

Lombardo asumió como secretario General de SOIVA Filial Rafaela el 7 de octubre de 1993. "Este año cumplí 30 años al frente de la organización y tuve el privilegio y la alegría de recibir un reconocimiento por los años transcurridos" confesó agradecido. "Atravesamos días donde sostener el acompañamiento y la confianza de los trabajadores en la conducción de su organización sindical se intenta mostrar como un disvalor. En lo personal, entiendo que la continuidad en la función de representación está asociada a la satisfacción de los trabajadores por la tarea desarrollada. Hoy puedo decir, con absoluta franqueza, que mis ganas de ejercer la actividad sindical siguen intactas, que me movilizan e incentivan nuevos desafíos y que los mismos están atados a mi pertenencia como trabajador del vestido", enfatizó.

Por último, envió un cálido saludo a todos sus compañeros. "En este nuevo festejo del Día del Trabajador del Vestido quiero extender un abrazo fraternal a todos ellos, agradecerles por todos estos años de apoyo e invitarlos a continuar por el sendero de lucha, conquista y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores del Vestido, siempre enmarcados en el respeto absoluto y el ejercicio permanente de la democracia institucional", finalizó.