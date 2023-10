Los Pumas van por el golpe ante Gales

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, enfrentará hoy al duro equipo de Gales con el objetivo de instalarse por tercera vez en la historia en las semifinales de un Mundial, en esta ocasión en la Copa del Mundo que se desarrolla en Francia. El encuentro de cuartos de final se jugará este sábado en el Stade de Marseille, desde las 12 (hora de la Argentina), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, con el cual Los Pumas tiene un récord de cuatro triunfos y 10 reveses, y televisado por ESPN y la plataforma Star+.

En el caso de quedarse con una victoria, Los Pumas jugarán en semifinales ante el vencedor del partido que animarán Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda, también hoy pero desde las 16 y en el Stade de France, en las afueras de París.

Si el encuentro finalizara empatado se jugarán dos tiempos suplementarios de 10 minutos cada uno. De seguir la igualdad se jugará un tiempo suplementario adicional de 10 minutos como máximo con "Muerte Súbita", por lo tanto el que marca puntos gana.

De no haber variantes en el marcador la definición llegará en un competición de kicks (patadas a los palos) y el vencedor será ganador del partido. Cinco jugadores por equipo patearán de tres posiciones diferente sobre la línea de 22 metros, ejecutando frente a los postes, desde del lado izquierdo y desde el lado derecho.

Los Pumas -que en esta ocasión no tienen entre los 23 convocados a los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas- presentarán dos cambios con relación al equipo que venció a Japón: Tomás Cubelli como medio scrum por Gonzalo Bertranou (en una sorpresiva decisión) y Facundo Isa ingresará en el pack por el desgarrado Pablo Matera.

Gales ganó el Grupo C superando a Fiji (32-26), Portugal (28-8) Australia (40-16) y Georgia (43-19). Es un equipo avezado, con un pack duro, aguerrido, con una gran defensa y buenas formaciones fijas. Aprovecha las falencias del rival, y juega muy bien con el pie.

En el pack Gales también ofrecerá una significativa ausencia, la del tercera línea Taulepe Faletau (nacido en Tonga) quien se fracturó el brazo izquierdo.No obstante los galeses, dirigidos por un notable entrenador como el neozelandés Warren Gatland, cuentan con un electrizante wing como Louis Rees-Zamitt, de solo 22 años, un medio apertura de gran efectividad pateando a los palos como Dan Biggar, quien regresa tras una lesión, además de llegar más descansado por haber jugado ante Georgia con muchos suplentes.

En cuento al historial jugaron 24 veces, Argentina ganó seis, Gales 14 y empataron cuatro veces. En Copa del mundo los británicos ganaron los dos encuentros: 16-7 en 1991 y 23-18 en 1999. Esta es la cuarta vez en nueve participaciones que la Argentina juega cuartos de final: Ganó dos, en 2007 ante Escocia (19-13) y 2015 ante Irlanda (43-20), y perdió dos, 1999 frente a Francia (47-26) y 2011 contra Nueva Zelanda (33-10).

Formaciones: Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams, Entrenador: Warren Gatland.