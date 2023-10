Los pibes de la Crema se midieron con Riestra

-*/*-*/ ATENCIÓN, Completo para la web. Edición impresa NO poner las posiciones. -*/*-*/*-*



El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional avanza y se disputó la sexta fecha de la Segunda Fase, instancia en la cual los Juveniles de Atlético de Rafaela se midieron con el Deportivo Riestra.

Los pibes de la 'Crema' cosecharon cuatro victorias y dos empates.



Los resultados fueron los siguientes:



En Rafaela



- Cuarta División: Atlético 4 (Alejo Manna, Nicolás Lencina -2- y Santiago Peralta) vs. Riestra 1.

- Quinta División: Atlético 2 (Ian Ostertag e Ignacio Minighini) vs. Riestra 0.

- Sexta División: Atlético 2 (Máximo Sandoval y Nicolás Dominino) vs. Riestra 1.



En Buenos Aires



- Séptima División: Riestra 1 vs. Atlético 3 (Valentino Gandín, Gian Allemann y Juan Argañaraz).

- Octava División: Riestra 2 vs. Atlético 2 (Stefano Casale y Antonio Condrac).

- Novena División: Riestra 2 vs. Atlético 2 (Maximiliano Blanc y Valentino Valiente).



Las principales posiciones:



- Cuarta División: Atlético 14 puntos; Aldosivi 10; Morón y Chacarita 10; Patronato, Nueva Chicago y Ferro Carril Oeste 8.

- Quinta División: Aldosivi 15 puntos; Atlético y Morón 13; Riestra 12; Chacarita y Temperley 10.

- Sexta División: Chacarita 14 puntos; Aldosivi 12; Chicago 11; Temperley y Ferro 10; Atlético y Morón 8.

- Séptima División: Atlético 13 puntos; Ferro 11; Quilmes y Riestra 10; Talleres (RE) y Temperley 9.

- Octava División: Nueva Chicago 14; Quilmes 11; Patronato 10; All Boys 9; Ferro y Chacarita 8 y Atlético 7.

- Novena División: Patronato 14 puntos; Temperley 13; Chicago 11; Ferro 10; Atlético y Talleres (RE) 9.