“Tenemos las ilusiones intactas”

Ezequiel Medrán confía en sus dirigidos a pesar del cierre de torneo, no deseado, que tiene su equipo. “Empieza a venir lo más lindo del torneo. Esto es 100 x 100 fútbol del ascenso, donde está la adrenalina al cien y los detalles terminan resolviendo situaciones”, apuntó.

Atlético de Rafaela ultima de talles para recibir este domingo a Chacarita Juniors, por la última fecha de la fase regular de la temporada 2023 de la Primera Nacional.



El encuentro que comenzará a las 15.30hs, tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, tiene un ‘mote’ de final para los dos. La ‘Crema’, que necesita de al menos un punto para asegurarse la definición del primer cruce del reducido como local; y el Funebrero (66 puntos) vendrá en busca de una victoria que le permita quedarse, sin de depender de Independiente Rivadavia (65) que visita a Maipú (63) en el clásico, con el boleto para disputar la final por el primer ascenso.



“Queremos cerrar con un triunfo ante nuestra gente, tenemos la ilusión de hacer un buen partido para encarar luego el reducido”, señaló Ezequiel Medrán en radio ADN, ayer, luego del entrenamiento en el estadio Monumental.



“Empieza a venir lo más lindo del torneo, 100 x 100 fútbol del ascenso, donde está la adrenalina al 100, los detalles terminan resolviendo situaciones”, confesó. Y luego agregó: “Estamos enfocados en lo que viene, con una convicción completa de creer en un 100x100 en este plantel para hacer un buen cierre de la fase regular en el campeonato con Chacarita, después pensaremos en lo que viene”.



Con tres derrotas al hilo, la ‘Crema’ no tiene el cierre que imaginaba, y en cómo puede influir este momento en el plantel, Medrán advirtió: “El cierre no es lo que pretendíamos pero realmente la confianza plena en este plantel. Los 52 puntos los han ganado en el transcurrir del campeonato. Hay una convicción, un trabajo y todas las situaciones que nos tocaron vivir es un aprendizaje de crecimiento, nos tenían que tocar vivir, las vivimos, las sentimos, las sufrimos y entendemos de qué manera tenemos que competir en estas instancias”.



A la hora de hablar de lo futbolístico, donde Atlético se mostró muy lejos de su mejor versión, el DT señaló: “El equipo tuvo un bajón, creo entender por dónde puede llegar a pasar, lo charlamos, lo trabajamos y ahora tenemos nuevamente la posibilidad de competir el domingo. El plantel nos dio muestras en las 33 fechas que van, es fútbol, nos tocó vivir este cierre y ahora vienen momentos decisivos, pero creo en este grupo, hay un compromiso total. Tenemos las ilusiones intactas, si soñamos en grande. nos preparamos en grande y venimos haciendo un trabajo desde diciembre con una disciplina y conducta tremenda, ahora vienen los momentos lindos. Tenemos la convicción que el equipo va a estar a la altura”.



Por la situación límite, para los dos, el juego ante el Funebrero toma el ‘mote’ de final. Y sobre ello, Medrán contó: “Sabemos la importancia del partido porque necesitamos sumar para jugar octavos en casa. Lo que nos propusimos lo conseguimos: clasificar al reducido y Copa Argentina, ahora el gran desafío es tener los octavos de final en casa. Tenemos un partido muy importante por la trascendencia del rival, pero con nuestras necesidades de sumar.



Sobre el rival, Medrán declaró: “Chacharita es un gran equipo, perdió sólo tres veces en el año, fue regular en todo el torneo, los jugadores están en un nivel óptimo, a nivel equipo funcionan bien, no tengo dudas que vamos a enfrentar a un gran rival”.