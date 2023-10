La inflación sigue en alza: fue del 12,7% en septiembre y acumula 138,3% anual

La inflación siguió en niveles altísimos en septiembre último, ya que aumentó 12,7%, mientras el acumulado de los último doce meses fue de 138,3 por ciento. Lejos de bajar como vaticinaba el gobierno, terminó subiendo por encima del índice de agosto, que había arrojado 12,4%. Además, el costo de vida superó el 100% en los primeros nueve meses, al subir 103,2%, informó ayer el INDEC.

La división de mayor aumento en el mes fue Prendas de vestir y calzado (15,7%), impulsada por el cambio de temporada. Le siguieron Recreación y cultura (15,1%) –principalmente por la suba en los servicios de televisión por cable– y Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,3%).

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,3%). Al interior de la división impactó la suba de Carnes y derivados, Pan y cereales y Frutas.

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,7% en septiembre de 2023, y acumuló una variación de 103,2%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 138,3%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre fueron Educación (8,1%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (8,5%).

A nivel de las categorías, Estacionales (14,7%) lideró el aumento del período seguida por IPC Núcleo (13,4%), mientras que Regulados registró un incremento de 8,3%.



LOS ALIMENTOS SUBIERON

POR ENCIMA DEL PROMEDIO

Los alimentos volvieron a subir en septiembre por encima de la inflación promedio, con un importante impacto en las clases bajas, al incidir de lleno en la valorización de la canasta básica que mide la indigencia y la pobreza. En el mes de septiembre el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas aumentó 14,3% promedio y fue el que tuvo la mayor incidencia en el índice general. Al interior de la división impactó la suba de Carnes y derivados, Pan y cereales y Frutas.

De esta manera el rubro lleva un aumento en los primeros nueve meses del año de 117,5%, ubicándose 14,3 puntos porcentuales por encima del índice general.

En cuanto a valores referenciales, el producto que más aumentó en el GBA en el segmento de "frutas y verduras", es la banana, cuyo valor por kilo pasó de $575,69 a $841,44, con lo que tuvo un salto de 46,2%. Generalmente, frutas y verduras, atado a precios de estación, suele reconocer los mayores aumentos.

Pero al observar en los precios que informa INDEC en el GBA, se puede advertir sacando algún precio estacional, rubros que son consistentes en el aumento con todos los productos testigos como el caso de la carne. El kilo de cuadril aumento un 17,6% desde los $3014,67 de agosto a los $3.545,97 de septiembre. La paleta por kilo, registró un incremento del 16,4%, la carne picada 15,9%, la nalga 15,8% y el asado 15,2%.



RUBINSTEIN CONFÍA

Luego de que el INDEC diera a conocer la medición de inflación de septiembre, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein adelantó que el relevamiento semanal de precios que se ubicó en 7,5% bajará en las próximas mediciones y celebró esa tendencia.

Desde Economía remarcaron que la aceleración de la inflación de septiembre se debió al "efecto arrastre" provocado por la devaluación exigida por el FMI con posterioridad a las PASO.

"A pesar de la incertidumbre electoral y el cimbronazo que fue el triunfo de Milei en las PASO, estamos viendo un descenso en la inflación apreciable. Cuando uno ve las últimas 4 semanas, da una idea de ritmo mensual de 7,5%. El efecto arrastre se diluye más rápido en la medición mensual y da una idea más aproximada de cómo va el ritmo de inflación", remarcaron fuentes del Palacio de Hacienda.



SE REDUJO LA EXPECTATIVA

DE INFLACIÓN PARA OCTUBRE

La inflación de octubre se reducirá al 9,5 por ciento, por debajo de la de septiembre que arrojó 12,7%, según los pronósticos informados por consultoras al Banco Central. El relevamiento incluyó las perspectivas de 24 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de la Argentina.

En el noveno relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación mensual del 9,5% para octubre y una inflación para todo el año de 180,7%, 11,4 puntos más que la encuesta previa. (NA)