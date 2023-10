Fuerte caída en el año de exportaciones santafesinas

En los primeros ocho meses del 2023, las exportaciones provinciales bajaron U$S 5.000 millones respecto a igual período del año pasado por el impacto de la sequía. En el período enero - agosto, fueron de U$S 8.400,4 millones contra los U$S 13.159,3 millones del 2022.

El 2023 quedará marcado como el peor año de las exportaciones de la provincia como consecuencia directa de la sequía, que aún perdura, y su impacto directo en el sector agropecuario y la cadena agroindustrial. Los datos del nuevo informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) son contundentes: entre enero y agosto de este año las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 8.400,4 millones, lo que representa una caída de 36,2% respecto del mismo período del año anterior, cuando habían sido U$S 13.159,3 millones.

Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una caída de 37,9%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, subieron 2,8% en relación a enero –agosto de 2022, subraya el reporte que luego desagrega el comportamiento de los grandes rubros del comercio exterior santafesino:

-El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 809,3 millones, 57,6%

menos que en el mismo período de 2022. Las cantidades medidas en toneladas cayeron 59,7%, acompañado por

un aumento en los precios de 5,1%.

-En los ocho meses de 2023, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 6.479,1

millones, y mostraron una caída de 29,5% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones cayeron 25,6%, y los precios medios disminuyeron 5,2%.

-Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 1.031,7 millones, 47,4%

menos que en igual período del año 2022. Los volúmenes exportados registraron una reducción de 60,9%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 34,6%.

-El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 80,2 millones, reflejando una variación interanual negativa de 13,0%. Las cantidades exportadas subieron 6,9% y los precios disminuyeron 18,7%.



VALOR DE LAS EXPORTACIONES

Y PAÍSES DE DESTINO

Brasil fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 10,9%. De todos modos, los valores exportados disminuyeron 11,4% respecto del mismo período de 2022.

India se situó en el segundo lugar, concentrando el 7,9% de los envíos. Sin embargo, las exportaciones a este destino cayeron 53,6% en términos interanuales. En tercer lugar se ubicó China, con una participación del 7,9% del total. Las ventas a este país disminuyeron 1,9% respecto del mismo período de 2022.

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam que registró una caída de 34,4%, y Chile, cuya variación negativa fue de 15,2% en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Indonesia, Perú, Malasia, Egipto, y Países Bajos.

Asimismo, el informe del IPEC señala que los envíos a Brasil se componen principalmente por amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles (Material de transporte terrestre); válvulas de admisión o escape p/motores ncop. (Máquinas y aparatos, material eléctrico); y mozzarella (Productos lácteos).

Las principales exportaciones a India fueron de aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (Pieles y cueros); lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y conexos).

Las exportaciones a China estuvieron compuestas principalmente por carne bovina, deshuesada, congelada (Carnes); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); y porotos de soja, excluido p/siembra (Semillas y frutos oleaginosos).

Los principales productos enviados a Vietnam estuvieron compuestos principalmente por harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); maíz en grano (Cereales); y cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (Pieles y cueros).

Las principales exportaciones a Chile fueron de aceite de soja refinado, en envases menores de 5 litros (Grasas y aceites); harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); y queso de pasta semidura, c/contenido de humedad (Productos lácteos).