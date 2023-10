Liga: un empate y dos triunfos locales

La fecha 16 del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina siguió anoche con tres partidos. En Los Nogales hubo show de goles con el 3 a 3 entre Ferro y Unión.

Para el local hubo doblete de Fernando Romero (17' y 26' del ST), mientras que Andrés Velazco descontó a los 42' del PT, ya que el Bicho Verde ganaba con los tantos de Valentín Cerrudo y Laureano Ferreyra. El tercero fue del propio Cerrudo a los 29' del complemento. En reserva ganó el local 1 a 0.

En Sunchales, Libertad derrotó a Peñarol 2 a 1. Manuel Bustos puso en ventaja a la V azulada a los 13', pero Enzo Fernández (23') y Flavio Diaz (26) en el primer tiempo, dieron vuelta el marcador. En Reserva también ganó el local 3 a 1.

Finalmente, Atlético goleó a Argentino de Humberto en el predio del autódromo por 4 a 0, con goles de Francesco Toldo (12 PT), Tomás Androetto (25 PT), Agustín Alfano (12 ST) e Iván Bravo (32 ST). En Reserva ganó la Crema, ya campeón Absoluto, 2 a 0.

Este viernes jugarán: a las 19.00 Reserva y 20.30 Primera, Dep. Ramona vs. Brown de San Vicente (Guillermo Tartaglia); a las 20.00 reserva y 21.30 Primera Dep. Tacural vs. Dep. Josefina (Leandro Aragno) y Atlético María Juana vs. Argentino de Vila (Sebastián Garetto). A las 20.30 reserva y 22 Primera, Florida de Clucellas vs. Dep. Aldao (Rodrigo Pérez).

El gran partido del sábado entre Sportivo Norte y Ben Hur tendrá como árbitro a Darío Suárez.



EN PRIMERA B

En tanto, comenzará a jugarse hoy la tercera fecha de la Reválida de Primera B con esta programación:

Zona Norte: a las 11.30 reserva y 13.00 Primera, Independiente de Ataliva vs. San Isidro de Egusquiza. A las 19.00 reserva y 20.30 Primera, Sp. Roca vs. Independiente San Cristóbal. A las 16.00 Reserva y 17.30 Primera, Dep. Susana vs. Moreno de Lehmann.

Zona Sur: a las 15.00 reserva y 16.30 Primera, Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo. A las 20.30 reserva y 22 Primera, La Hidráulica vs. Juventud Unida de Villa San José, y Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FBC.