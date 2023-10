Argentina mereció ganar por más goles

La Selección argentina fue ampliamente superior en lo futbolístico a Paraguay y lo venció por 1 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron anoche, en el estadio Monumental, en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El defensor Nicolás Otamendi con un golazo de volea, a los 3 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al conjunto albiceleste.

Con este resultado, la "Scaloneta" llegó a las 9 unidades, ostentando puntaje perfecto, y es líder de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético impuesto por Argentina que ganó un tiro de esquina en los primeros minutos y desde esa ejecución por parte de Rodrigo De Paul, logró abrir el marcador con un golazo de Otamendi, quien de volea, le puso el moño a una jugada de pizarrón para firmar el 1 a 0. El tanto dejó atónito a Paraguay que sufrió la presión asfixiante del equipo argentino que con un circuito de juego aceitado lo lastimó en cada avance que tuvo y dejó al descubierto las falencias del sector izquierdo, en el cual Nicolás González desbordó toda la noche.

Un mediocampo de pie exquisito y sereno, compuesto por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y el sacrificio de Rodrigo De Paul, fueron los encargados de generar el juego de la Selección nacional y dejar mano a mano a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez que no pudieron convertir sus acciones.

La "Scaloneta" no tuvo suerte en la primera etapa y una clara muestra de ello fue que antes que culminara, Argentina se perdió el segundo tanto en los pies de De Paul, quien estrelló su remate en el palo.

El complemento tuvo la misma temática: el local presionó a Paraguay en la salida y lo llevó a equivocarse en varias acciones, sin embargo, la atención se centró fuera del campo de juego ya que Lionel Messi se preparó para ingresar y en ese instante, el equipo argentino tuvo una desatención que casi le cuesta cara, ya que Ramón Sosa tuvo el empate en sus pies, pero la intervención del arquero Emiliano "Dibu" Martínez lo evitó.

Con el astro argentino en cancha, el dominio de la Selección se vio en aumento. El atacante del Inter Miami dejó destellos de su juego, buscó la pelota, creo sociedades pero le falta quedar cómodo frente al arco, sin embargo, desde un tiro de esquina casi convierte un gol olímpico, pero el palo se lo negó, y luego el final se dio algo similar en un tiro libre.



ARGENTINA 1 - PARAGUAY 0

Estadio: Monumental. Árbitro: Raphael Claus (Brasil). VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (90' G. Lo Celso), Enzo Fernández (80' Leandro Paredes), Alexis Mac Allister, Nicolás González (90' L. Ocampos); Julián Álvarez (52' Lionel Messi), Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Carlos Coronel; Iván Ramírez (45' R. Rojas), Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso (75' H. Villalba), Matías Espinoza; Miguel Almirón (85' G. Avalos), Álvaro Campuzano (70' B. Ojeda), Richard Sánchez y Ramón Sosa; Adam Bareiro (70' A. Sanabria). DT: Daniel Garnero.

Gol en el primer tiempo: 3m Otamendi (A).



RECORD DE DIBU

El arquero Emiliano Martínez logró quedarse con la valla invicta en el triunfo de Argentina sobre Paraguay y con el récord de más minutos sin recibir goles tras romper la marca que ostentaba Germán "el Mono" Burgos en la Selección argentina.

"Dibu" Martínez a los 32 minutos del complemento igualó a Burgos y con los 17 que disputó hasta finalizar el cotejo, lo superó al alcanzar la cifra de 625 sin recibir goles para establecer la nueva marca.

Por otra parte, Argentina estiró su racha sin derrotas en el Monumental, en la cual no cae desde hace ocho años. La última vez que la Selección nacional conoció la derrota en el estadio de River fue frente a Ecuador, que se impuso por 2- 0 ante el equipo que entonces dirigía Gerardo "Tata" Martino, el 8 de octubre de 2015.