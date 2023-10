Un Observatorio medirá el acoso escolar y el ciberacoso en escuelas secundarias

Con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Sede Rafaela presentó ayer su Observatorio de Convivencia Escolar, una iniciativa que se propone determinar la prevalencia de situaciones de acoso escolar y ciberacoso en las escuelas de educación secundaria de la ciudad.

Representantes de las áreas municipales involucradas y directivos de todas las escuelas de enseñanza secundaria -tanto de gestión pública como privada- asistieron a la presentación que se efectuó en el edificio de UCES Centro (Av. Santa Fe 462) y que estuvo a cargo de la directora del flamante Observatorio, Psicóloga Profesora Silvana Best, y de la Licenciada Magalí Page, quien asume la co-dirección del proyecto. El evento contó con la participación de la secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen; el Delegado de la Región III, Gerardo Cardoni; el secretario Académico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Héctor Sierra.

El evento consistió en un desayuno de trabajo donde se presentó formalmente al Observatorio de Convivencia Escolar ante los directivos de las escuelas secundarias de Rafaela y se debatió en conjunto sobre los objetivos, los tiempos de las escuelas y de la investigación. Esta tiene la intención de abarcar las problemáticas de bullying, acoso y ciberacoso presentes en las instituciones educativas para poder brindarle a las mismas programas que permitan encontrar soluciones a estas problemáticas.

Este proyecto tiene como misión principal sistematizar la construcción y análisis de evidencia estadística sobre el acoso escolar y el ciberacoso en las escuelas secundarias de Rafaela, lo que posibilitará el diseño y la implementación de políticas públicas locales y proyectos específicos en cada escuela en busca de dar soluciones.

Tras finalizar el desayuno, la docente e investigadora de UCES Silvana Best y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen explicaron a los medios locales sobre la actividad realizada. “Fue sumamente exitoso en términos de participación y también del debate que se generó, y el compromiso que en ese diálogo pudimos percibir de parte de todos los participantes, así que con un balance realmente positivo de esta primera actividad que lleva el Observatorio”, explicó Best. También mencionó que van a “hacer foco en poder realizar un relevamiento abierto sobre acoso y ciberacoso en el ámbito de las escuelas de educación secundaria de toda la ciudad”, acerca de lo cual destacó su importancia al permitir que se consigan datos concretos y empíricos sobre la situación actual del vínculo y la convivencia entre pares en las escuelas, con los que podrán generar acciones conjuntas.

En tanto, Andereggen habló también sobre la importancia de esta investigación: “Tener esta información en la ciudad va a permitir abordar políticas públicas que a largo plazo den solución o permitan minimizar estos problemas y también a cada institución educativa que participe tener datos de lo que pasa al interior de su propia institución, y en ese sentido abordar los proyectos y programas que sean necesarios para encontrar soluciones”.

El relevamiento de los datos se ejecutará a finales del presente año o en los primeros meses del 2024, será una investigación del tipo cuantitativa y la herramienta utilizada será un cuestionario online, que el docente seleccionado como encuestador le facilitará a los estudiantes que quieran compartir sus experiencias. Este cuestionario, recientemente actualizado, fue elaborado por catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid y ya se habría utilizado en una encuesta similar realizada por el equipo de investigación de UCES, en el año 2016.

Los datos recolectados serán procesados por el ICEDeL y posteriormente analizados por el equipo de investigación de la UCES. Sobre este paso de la investigación, Best indicó que se trata de "ubicar esos datos en categorías teóricas donde se clasifica el acoso y que permitan, según esas categorías, abordar distintos métodos para encontrar una solución o mejorar la situación”.

El convenio firmado por el Observatorio de Convivencia Estudiantil se comprometió a realizar un trabajo sistemático donde se pueda realizar un análisis continuo de la evolución del objeto de estudio. Además, adelantaron que se compartirán en el perfil de Instagram del Observatorio (@observatoriodeconvivencia) herramientas para los estudiantes que estén atravesando una situación de acoso, que les permitirán saber a quienes pueden acudir y qué pueden hacer. También le proporcionará a las familias de los alumnos, y a la comunidad en general, un espacio donde puedan informarse y compartir sus inquietudes, ya que como dijo Best “la convivencia, si bien tiene lugar en el ámbito de la escuela, es un hecho comunitario y todos participamos de eso”.

El proyecto continuará con la planificación de participación de escuelas que adhieran, capacitaciones dirigidas a sus docentes, la aplicación de los cuestionarios, su procesamiento con software estadístico en el ICEDeL, el análisis en función de marcos teóricos actuales y la posterior elaboración de informes generales e individuales para cada escuela participante. Con toda esta información disponible, el compromiso será seguir articulando esfuerzos en la elaboración de estrategias para abordar la problemática.