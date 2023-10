El comercio abre sus puertas pese al feriado

Este domingo se celebra el Día de la Madre en Argentina, una fecha dedicada a expresar gratitud y dar muestras de amor a las madres, abuelas, y a todas las figuras maternas en la vida de las personas. Claro que el festejo incluye la entrega de regalos, tarjetas, flores y el disfrute de reuniones familiares especiales. Además, se trata de uno de los días de mayor movimiento comercial en el país junto a la Navidad, por encima de las celebraciones dedicadas a los papás y a la niñez. Por tanto es una excelente oportunidad para que el sector comercial aumente sus ventas y dinamice el flujo de caja en tiempos enrarecidos por la inflación y el contexto electoral.

Pero el Día de la Madre cae en el medio de un larguísimo fin de semana en la Argentina que comienza hoy mismo con el feriado puente del viernes 13 y por lo cual hay familias que inician un éxodo a destinos turísticos. Pero muchas más se quedarán en Rafaela y aquellas que aún no eligieron el regalo para mamá aprovechará este viernes y sábado para cumplir la misión.

La pregunta entonces es qué hará el comercio rafaelino este feriado del viernes. Desde Paseo del Centro, el espacio asociativo que nuclea a más de 50 negocios de distintos rubros con locales en el macrocentro, efectuaron un sondeo para aclarar el panorama. Ante la consulta ¿abrirás tu comercio/empresa el día viernes 13/10?, el 94,6% de los encuestados respondió que sí, y la mayoría indicó que lo hará en un horario reducido, de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 o de 17:00 a 20:00 hs..

Como el sábado no es feriado, todo el comercio abrirá normalmente para aprovechar a los rezagados que aún deben comprar un obsequio para mamá. Y ante la pregunta de si ¿abrirás tu comercio/empresa el feriado del lunes 16 de octubre?, el 92% dijo que no.

Desde la consultora Focus Market, al dar cuenta de un relevamiento sobre los principales regalos que se eligen para esta fecha, en los primeros lugares se encuentran los rubros indumentaria; perfumería, cosméticos, estética y belleza; smartphones y calzados.

Como ocurre siempre en este tipo de fechas especiales, los bancos, billeteras virtuales y distintos comercios desplegaron una amplia gama de ofertas que incluyen descuentos, promociones y cuotas sin interés para poder comprar el mejor regalo, en un contexto inflacionario que provoca que los precios de los productos lleguen con aumentos de más del 200%.

En el resto del mundo, las fechas de celebración del Día de la Madre varían según el país, con la mayoría de los países de América Latina y Estados Unidos festejando el segundo domingo de mayo, mientras que en el Reino Unido, la fecha cambia y se conmemora en el cuarto domingo de Cuaresma, generalmente en marzo.