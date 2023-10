Israel prepara la ofensiva terrestre contra Gaza

El Ejército israelí aceleró este jueves preparativos para una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza contra el grupo islamista palestino Hamas por sus ataques, mientras el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, renovó su respaldo a Israel, que recibió de la OTAN y de organizaciones defensoras de los derechos humanos advertencias por alguna de sus acciones de guerra.

Luego de recibir a Blinken en Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Hamas era igual que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que Israel lo destruirá, en medio de más bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza y más ataques con cohetes desde Gaza a Israel.

En el sexto día de hostilidades y con ya más de 2.600 muertos en ambos lados, el vocero del Ejército israelí, teniente general Richard Hecht, dijo a periodistas que las fuerzas armadas del país "se están preparando para una maniobra terrestre, si es que se decidiera", de la Franja de Gaza con el objetivo de "liquidar" a Hamas.

El Ejército israelí informó también en un comunicado separado que Hamas y otros grupos islamistas estaban lanzando una cantidad relativamente baja de entre 200 y 400 cohetes por día hacia Israel y que esto parecía indicar que se estaban preparando para "una pelea muy larga".

Mientras, Egipto se ofreció a mediar en el conflicto y China propuso crear “junto a la comunidad internacional” las condiciones para la paz.

Israel dijo que no habría excepciones humanitarias a su asedio de la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados, después de que la Cruz Roja pidió que se permita la entrada de combustible para evitar que los hospitales, desbordados, "se convirtieran en tanatorios".

La cadena pública Kan informó que el número de muertos israelíes se ha elevado a más de 1.300 -la mayoría eran civiles abatidos a tiros en las calles o en una fiesta de baile- en tanto que el Ministerio de Salud israelí elevó el número de heridos a 3.297, de los cuales 28 estaban en situación crítica y 335 en serio estado.

Por su parte, las autoridades de Gaza afirman que más de 1.500 palestinos han muerto, cerca de la mitad mujeres y niños, y otros más de 6.000 han resultado heridos en los bombardeos. Según las Naciones Unidas, al menos 340.000 habitantes de Gaza se han quedado sin hogar en los últimos cuatro días. Casi 220.000 de ellos se refugian en 92 escuelas gestionadas por la ONU.

El Ejército israelí comunicó que desde los ataques de Hamas ya arrojó "cerca de 6.000 bombas en la Franja de Gaza, con un peso total de 4.000 toneladas de explosivos", contra unos 3.600 objetivos, y que alcanzó numerosos blancos de Hamas y del grupo islamista Yihad Islámica, que también participó de los ataques en Israel.

El sábado pasado, cientos de milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza mientras el grupo lanzaba miles de cohetes. Los milicianos asesinaron a cientos de civiles en sus casas, en las calles y en una fiesta de música electrónica al aire libre. También tomaron unos 150 rehenes que retienen en Gaza.



GOBIERNO DE UNIDAD

La Knesset (parlamento) de Israel dio este jueves luz verde al gobierno de guerra pactado entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el dirigente opositor Benny Gantz para unir fuerzas en la respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas.

"Hoy unimos fuerzas para perpetuar la eternidad de Israel; tenemos un gobierno fuerte. Nos esperan días difíciles, pero no nos disuadiremos y no nos rendiremos", afirmó Netanyahu ante el parlamento durante el debate previo a la votación. El gobierno de emergencia, en el que no participará el opositor Yair Lapid, fue aprobado con 66 votos a favor y cuatro en contra.