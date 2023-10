Aportes nacionales para proyectos del CenTec

En el marco del Programa Interinstitucional de Manufacturas Aditivas que ejecuta el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación el titular de dicha cartera, Daniel Filmus, encabezó ayer en nuestra ciudad la presentación del proyecto de Desarrollo de prototipos integrales para el sector aeroespacial por manufactura aditiva, que es la impresión 3D, por fusión de cama de polvo de metales.

El evento desarrollado en el INTI Rafaela contó la participación del gobernador, Omar Perotti; del intendente, Luis Castellano; el presidente de ACDICAR, Benjamín Albrecht; el director ejecutivo del citado organismo, Daniel Frana; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, Marina Baima; la presidenta del INTI, Sandra Mayol; y la directora del INTI Rafaela, Melina Gaspoz; entre otras autoridades.

Cabe señalar que en el marco del programa, uno de los proyectos que recibirá financiamiento es el presentado por ACDICAR, vinculado al desarrollo de prototipos integrales para el sector aeroespacial mediante manufactura aditiva por fusión de cama de polvo.

En este caso el monto a financiar por el Ministerio de Ciencia será de 949.157 dólares que será destinado a la compra de equipamiento, materiales y licencias de software para el desarrollo de piezas especiales para la industria aeroespacial.

En el acto hicieron uso de la palabra el ministro Daniel Filmus, el gobernador, Omar Perotti, el presidente de ACDICAR, Benjamín Albrecht y su director ejecutivo, Daniel Frana.



"IMPORTANTE PARA LA

CIUDAD Y PARA LA ARGENTINA"

El Gobernador provincial, Omar Perotti, declaró: “Importante para la ciudad, importante para la Argentina. Aquí se van a poder desarrollar, gracias al financiamiento del Estado, partes y piezas, diseños, pruebas que el sector privado por sí solo no podría sostener un equipamiento de estas características. El sector científico - tecnológico, las universidades y esta decisión del Estado de haber generado una red invirtiendo en ellos, generando la sinergia necesaria entre los actores y aquellos lugares que tienen equipamiento, conocimiento y manejo como el caso del INTI”.

Y continuó afirmando: “Por eso estamos aquí, porque está el equipo, el manejo y la posibilidad real de integrarse a una red en la frontera de la tecnología con sectores aeroespaciales, con sectores que generan hoy una posibilidad de desarrollo para la Argentina y donde distintos actores comparten”.

Luego de la ronda de discursos se realizó una recorrida por las instalaciones de los laboratorios de manufactura aditiva y tomografía industrial que serán equipadas y fortalecidas para el desarrollo del proyecto de referencia.

Este proyecto fue presentado por ACDICAR, Asociación Civil integrada por la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el Ministerio de la Producción de Santa Fe y la Sociedad Rural de Rafaela. Entre las instituciones y empresas del área espacial que acompañan esta iniciativa se encuentran VENG S.A., la Universidad de San Martín con su proyecto FOCUS, Testa Brava, Lia AeroSpace y Epic Aerospace.



LA PALABRA DEL INTENDENTE

“Creo que es un día muy importante para nuestro Centro Tecnológico, para la Agencia de Desarrollo y para las instituciones que están trabajando aquí, con las cuales estamos trabajando juntos desde hace casi 10 años”, dijo Luis Castellano. También destacó que “esto muestra que sostener procesos, planificar y apostar al futuro es, de algún modo, el desafío. Y hoy ponemos otro hito, porque si bien ya estamos proveyendo piezas al sector aeroespacial, esto nos pone en otro nivel para poder generar aprendizaje e investigación aplicada al sector.” “Este es un trabajo sostenido, es un trabajo que además lo hemos hecho entre varias instituciones, no es el resultado de la individualidad, sino es el resultado de la colaboración, del trabajo articulado”, señaló.



LA MANUFACTURA ADITIVA

La manufactura aditiva comprende un conjunto de tecnologías que ha ido expandiendo sus aplicaciones en distintos sectores en las últimas décadas, abarcando usos tanto industriales como no industriales. Las tecnologías englobadas bajo la manufactura aditiva permiten la producción de objetos de múltiples formas y materiales, algunos de ellos difícilmente producibles utilizando otras técnicas, lo cual abre un universo de posibilidades. Asimismo, este conjunto de tecnologías ha contribuido al desarrollo y crecimiento de otras industrias, como por ejemplo la industria aeroespacial reciente, y el sector salud.



EL EDIFICIO

El edificio de Ciencia y Tecnología que se construye en el Campus de la UNRaf es energéticamente eficiente, tiene aproximadamente 3.400 metros cuadrados, y se desarrolla en dos plantas. Va a contar con laboratorios, oficina, cantina, sala de primeros auxilios, sanitarios y también un espacio central en doble altura. Este edificio surge para dar respuesta a la creación de laboratorios para investigación y también para cubrir la demanda del dictado de clases de las diferentes propuestas formativas que dicta actualmente la institución.