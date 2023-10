La UNRaf presentó el proyecto de su nuevo “Edificio de Ciencia y Tecnología”

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) llevó a cabo este miércoles el acto oficial de presentación del proyecto de construcción del “Edificio de Ciencia y Tecnología” con la presencia del gobernador Omar Perotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; el intendente Luis Castellano; la vicerrectora de la UNRaf, Cecilia Gutiérrez; la decana de la Facultad de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo de la UNRaf, Fabiana Gentinetta y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Jorge Rodríguez, entre otros.

El proyecto forma parte del Programa Interinstitucional de Manufactura Aditiva impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que financiará con aportes no reintegrables por un total de 3,5 millones de dólares para su concreción, y en el que participan más de 15 instituciones que componen el ecosistema tecnológico y productivo del sector.

Durante el acto, Perotti valoró “saber que podemos hacer cosas en conjunto, que universidades, instituciones públicas y privadas pueden estar generando cosas y gestionándolas exitosamente”, y alentó a que “sigamos sembrando y formando gente con esa capacidad de entendimiento, de diálogo y de capacidad de gestión y de persistencia en los objetivos”. “Venimos de tener la excelente noticia que es que el proyecto de ciencias y tecnologías para el denominado 2030 se convirtió en ley con un trabajo muy fuerte de nuestra provincia, de todas las provincias que integran el Consejo Federal, y tener este marco le da a esta visita del ministro Daniel Filmus una connotación muy diferente”, agregó el gobernador.

Asimismo, el gobernador destacó “que realmente se aproveche este equipamiento es también otra instancia de sensatez en la Argentina. Quizás pensando en lo aeroespacial, lo que menos podés imaginar inicialmente es que un proyecto aeroespacial contenga a Rafaela. Si no había esta amplitud, no estaríamos en la mira. Y esta máquina está aquí porque gestionamos para dar este salto de tecnología, para permitir lo que ahora el país, en este primer proyecto está generando”. “Por eso el agradecimiento -continuó Perotti-, no solamente por la posibilidad de ser tenidos en cuenta, sino de tejer esta red que sin dudas va a marcar el camino. Tiene que ser exitoso y va a ser exitoso. Los actores claramente tienen trayectoria como para impulsar, y cada uno de ellos va a crecer y se va a enriquecer con quienes están en la tecnología de punta; va a potenciar muchos más entendimientos de este tipo; va a reconocer las capacidades de nuestros profesionales, de quienes aquí trabajan, de esta capacidad de gestión de cada una de las instituciones que aquí está presente”.

El gobernador agregó que Filmus es “alguien que ha sabido trabajar desde su ministerio la generación de consensos en momentos muy difíciles para un sector estratégico como es la ciencia y la tecnología. Haber tenido un acompañamiento y haberla convertido en ley, en momentos de mucha incertidumbre, es transmitir certezas para la ciencia y la tecnología, además de un aporte realmente valioso”. “En ese contexto, estamos participando de la visita a estos espacios, como los de la UNRaf, en donde hay inversiones importantes en ciencia y tecnología, en equipamiento, en infraestructura para poder desarrollar. Esto es federalizar recursos para tener una ciencia con la capacidad de reconocer y de resolver las problemáticas en cada rincón de la Argentina”, indicó Perotti.



COMPROMISO E INVERSIÓN

Por su parte, Daniel Filmus expresó su “satisfacción y orgullo por poder acompañar al gobernador Omar Perotti en esta visita. Nos parece fundamental el papel que está jugando la UNRaf en Rafaela y en la región y muy importante el desarrollo que ha tenido en estos 10 años”. El ministro afirmó que “nuestro ministerio se está comprometiendo, en este caso, con el financiamiento de una obra de 3500 metros cuadrados. Estamos hablando de más de 3 millones de dólares de equipamiento, sumado al más de medio millón de dólares en equipamiento que hemos invertido para que haya, no sólo docencia en la universidad, sino investigación que sirva para poder mejorar la calidad de nuestros profesores, que nuestros profesores desarrollen conocimientos sobre Rafaela, apoyen a las empresas de Rafaela con la transferencia tecnológica y mejore la calidad de la educación que tienen los estudiantes”.



DESARROLLO MIRANDO

HACIA EL FUTURO

A su tiempo, Luis Castellano destacó que “la inversión en un edificio para laboratorios para investigación vinculado directamente a la producción local y regional, al territorio son temas de punta en la ciudad que hablan de este nuevo motor productivo y de desarrollo que tiene que ver con lo universitario, con lo productivo, con la innovación, con la industria del conocimiento y ahí me parece que está una de las claves del desarrollo futuro de Rafaela y de la región”.

Vale agregar que también participaron del acto la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe, Marina Baima; el vicedirector del Centro de Investigaciones y Transferencias (CIT Rafaela), Luis Silva; y representantes del gobierno municipal; instituciones vinculadas a la producción, la ciencia y la tecnología; autoridades universitarias, docentes, investigadores y estudiantes de la UNRaf. Finalmente, Cecilia Gutiérrez manifestó que “es una alegría enorme poder estar aquí, con nuestra comunidad universitaria, presentando este proyecto tan importante y justamente con la aprobación del Plan Ciencia y Técnica 2030”.