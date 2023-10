Reforzarán el monitoreo del tránsito en rutas santafesinas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que reforzará la prevención en los principales corredores de la provincia de Santa Fe de cara al feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra este 12 de octubre, pero, con la intención de promover el turismo, la extensión del descanso se desarrollará hasta el lunes 16, lo que provocará mayor flujo vehicular en todas las rutas de la provincia.

Con el objetivo de actuar directamente en la prevención de siniestros viales en esta época del año el organismo provincial coordinó procedimientos en el territorio provincial en una amplia franja horaria, que estará a cargo de la Policía de Seguridad Vial.

Además, desde la APSV se reforzarán las recomendaciones para viajes en rutas. Se espera que los conductores adopten conductas de autocuidado para no exponerse a situaciones que puedan generar poner en riesgo la salud.

El subsecretario de la Agencia, Osvaldo Aymo, sostuvo que “es fundamental que como Estado mantengamos una presencia activa en las rutas durante todo el día y sobre todo en estos períodos excepcionales en que la circulación aumenta considerablemente. Y también es imprescindible que los ciudadanos comprendamos la importancia del respeto a las normas para ganar seguridad en nuestros viajes, las medidas de prevención nos benefician a todos y todas”. Además, agregó que “los puestos de control estarán ubicados en las salidas a las principales rutas de la provincia que los santafesinos tomen con destino a los sitios elegidos para el descanso”.



AUMENTAR LA

CONCIENCIA VIAL

Para evitar siniestros viales, una de las medidas fundamentales es aumentar la conciencia a la hora de conducir en distintos tipos de vehículos. Las recomendaciones a los usuarios de las rutas están basadas en respetar las normas generales de circulación y aumentar la prudencia. Además, las recomendaciones se focalizan en revisar el estado mecánico general del vehículo y especialmente comprobar los frenos; programar el viaje teniendo en cuenta las personas que viajan, si hay niños o personas mayores, a fin de establecer paradas y tiempos de descanso; no ingerir alcohol; llevar abrochado el cinturón de seguridad y que los niños viajen siempre atrás en los SRI (Sistemas de Retención Infantil) correspondientes a cada edad, entre otras.



CERO ALCOHOL AL VOLANTE

La probabilidad de muerte o lesiones se duplica en los conductores con alcoholemia positiva. No se debe consumir alcohol antes de comenzar el viaje ni durante el mismo. La APSV realiza controles exhaustivos en las rutas todos los días para preservar la seguridad de los conductores.



RESPETAR LA VELOCIDAD

Es fundamental respetar las velocidades máximas y adaptarlas a la vía por la cual se circula. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Santa Fe hay radares fijos y móviles que controlan esta conducta.



ADELANTAMIENTOS SEGUROS

Las maniobras de adelantamiento en ruta son una de las más riesgosas y son causa de choques frontales con consecuencias muy graves. Antes de realizarlas es preciso evaluar que haya buena visibilidad y que la distancia sea la adecuada. Está prohibido adelantarse en doble línea amarilla.



SIN USAR CELULARES

AL CONDUCIR

Es una de las principales distracciones al volante. Mirar el celular durante un segundo equivale a metros que no se presta atención a la ruta. Se recomienda que para leer, enviar mensajes y atender llamadas, lo apropiado es detenerse en un sitio seguro.



LARGAS FILAS EN CARAVANA

En ciertos tramos, es probable encontrarse con largas filas de autos que van muy lento. En estos casos la distancia de seguridad entre uno y otro y la paciencia juegan un rol fundamental. No hay que adelantarse, tampoco circular por las banquinas, ya que son espacios reservados para situaciones de emergencia y no para ir más rápido, y también hay que estar muy atentos a las maniobras de frenado de los demás conductores.



TODOS CON CINTURÓN

DE SEGURIDAD

El cinturón es el dispositivo de seguridad por excelencia para salvar vidas. Desde el comienzo del viaje es imprescindible que el conductor y los acompañantes lo lleven abrochado. Un dato importante es que los cinturones traseros también deben estar abrochados, incluso si no hay ningún pasajero sentado, ya que en un caso de choque eso dificulta que las valijas y bolsos que van en el baúl rompan el asiento y salgan despedidos hacia adelante.



LOS NIÑOS Y NIÑAS,

ATRÁS EN SRI

Los menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros en sus sistemas de retención infantil (SRI) adecuado a su edad, peso y altura. No se debe llevarlos en la falda de los adultos, ya que es imposible poder sujetarlos y protegerlos en caso de un choque.



RESTRICCIÓN DE CAMIONES

Cabe destacar que este fin de semana largo habrá restricción de camiones de más de 3.500 kilos en 24 rutas nacionales y en los principales accesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La restricción será a partir de este jueves 12 de octubre de 18 de 21 horas, el viernes 13 de octubre de 7 de 10 horas y el lunes 16 de 18 a 21 horas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y apunta a facilitar el trayecto de las personas que se trasladen con fines turísticos a varios destinos del país y poder prevenir siniestros viales.

Para consultar en qué rutas se dispondrá esta medida, se puede ingresar al siguiente link de la ANSV: https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/restriccion-de-camiones/octubre-0.