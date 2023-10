Dos cambios en Los Pumas y sin los rafaelinos convocados

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, definió el equipo titular para enfrentar a Gales en el cruce de cuartos de final por el Mundial de Rugby 2023 que se disputará el sábado a las 12 del mediodía (hora argentina) en el estadio Velódrome de Marsella.

El XV titular de Los Pumas es la base del que viene de derrotar a Japón por 39-27 en la última fecha de la fase de grupos y cuenta con el ingreso del medioscrum Tomás Cubelli en lugar de Gonzalo Bertranou y el ala Facundo Isa en lugar del lesionado Pablo Matera, quien se quedó sin Mundial. En esta oportunidad no estarán los rafaelinos Pedro Rubiolo, que había estado en los anteriores encuentros -inclusive fue titular ante Chile- y Mayco Vivas, que ingresó ante Samoa y el equipo trasandino.

De esta manera, la primera línea continúa siendo la misma con el tridente Gallo-Montoya-Kodela, mientras que Guido Petti finalmente no se terminó corriendo al puesto de ala y continuará jugando como segunda línea. En cuanto a los backs, Santiago Carreras le ganó la pulseada a Nicolás Sánchez para ser el apertura si se mantiene la pareja de medios con Lucio Cinti y Santiago Chocobares.

En una de las puntas, estará Mateo Carreras, quien viene de anotarle un hattrick a Japón y es una de las cartas fuertes para vulnerar la defensa de Gales.

Cubelli estuvo fuera de la convocatoria del partido ante Inglaterra, fue suplente ante Samoa, jugó de titular ante Chile y volvió a estar afuera de los concentrados en el reciente triunfo ante Japón por 39-27.

Cheika se explayó en conferencia de prensa: "No es que tenga un problema con Gonzalo Bertranou, pienso que este es un partido bueno para Tomás Cubelli. Al medio scrum y al apertura los estamos usando como un grupo para atacar cada partido juntos. Quien arranca, quién termina, quién juega este partido. Es un poco distinto a como estamos normalmente con las selecciones, porque necesitamos a todos en el mejor momento de cada uno para ganar porque cada partido es más difícil".

La siguiente es la formación de Los Pumas para enfrentar a Gales por los cuartos de final:.1-Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez 22- Nicolás Sánchez y 23- Matías Moroni.



EL RIVAL

El técnico de Gales definió la alineación titular para enfrentar a Los Pumas y se destaca la vuelta al equipo de uno de sus jugadores estrella, el apertura Dan Biggar, quien será el conductor junto al medioscrum Gareth Davies. El entrenador Warren Gatland, realizará en total seis cambios y, el que no podrá ser de la partida, es Taulupe Faletau, que se perderá el resto de la Copa del Mundo por lesión.

Entre los forwards, se destacan los ingresos de Adam Beard, Ryan Elias y Aaron Wainwright, mientras que en la línea de backs se producirán las apariciones de Gareth Davies y Josh Adams, quienes acompañarán al mencionado Dan Biggar.

La alineación: 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (cap), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams.

Suplentes: 16- Dewi Lake, 17- Corey Domachowski, 18- Dillon Lewis, 19- Dafydd Jenkins, 20- Christ Tshiunza, 21- Tomos Williams, 22- Sam Costelow, 23- Rio Dyer.