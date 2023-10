El León le ganó al Cervecero

Anoche se puso en marcha la fecha 16 y penúltima del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En el estadio Coloso Germán Soltermam, 9 de Julio se impuso 1-0 ante Argentino Quilmes.

El gol para la victoria ‘Juliense’ fue anotado por Lautaro Sequeira, a los 20 minutos del complemento. En Reserva fue victoria del Cervecero 1 a 0.

Con dicha victoria el ‘León’ se recuperó tras la derrota sufrida en la fecha anterior ante Deportivo Aldao, por 3-0. Los de barrio Italia cortaron una racha de tres triunfos al hilo.



Jueves 12/10: 21.00hs Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales (Raúl Cejas), 21.30hs Dep. Libertad vs Peñarol (Guillermo Vacarone), 22 hs Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto (Ayrton Isasa). Viernes 13/10: 20.30hs Dep. Ramona vs Brown de San Vicente, 21.30hs Dep. Tacural vs Dep. Josefina, Atlético María Juana vs Argentino de Vila; 22.00hs Florida de Clucellas vs Dep. Aldao. Sábado 14/10: 16hs Sportivo Norte vs Ben Hur.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 34; Ferro 33; 9 de Julio 31; Peñarol 29; Libertad 28; Quilmes 28; Atlético de Rafaela 27; Dep. Aldao 24; Florida de Clucellas 21; Brown de San Vicente 20; Deportivo Ramona 14; Deportivo Tacural 14; Unión de Sunchales 14; Argentino Humberto 14; Argentino Vila 8; Deportivo Josefina 8; Atlético María Juana 7.