Un menor paseaba por su barrio con un precario rifle

A las 22.50 del martes, mientras efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) realizaban operativos de abordaje de problemas y venta de estupefacientes por calles Destéfani y Manera en barrio Mora, controlaron a un joven, y como resultado de dicha acción, le secuestraron un rifle de aire comprimido.

Es así que personal de la PAT, divisó a un sujeto en ese enclave ciudadano, y este, al notar la presencia policial aceleró su marcha. De inmediato se le dio la voz de alto, pero el individuo hizo caso omiso y al darle alcance, le realizaron un chequeo palpáreo en busca de algún arma o elemento que ponga en peligro su integridad física como la de terceros, lo cual arrojó resultados positivos, ya que portaba un rifle de aire comprimido sin la culata, en estado precario y oxidado, que llevaba entre sus ropas en la cintura.

Al consultarle sus datos el joven dijo llamarse Santiago R. de 16 años, domiciliado en Barrio Mons. Zazpe. Momentos más tarde, el Juzgado de Menores dispuso que el aire comprimido quede en calidad de secuestro y que al menor no se le forme ninguna causa penal, y se le de conocimiento a la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Actuaciones en jurisdicción de la Subcomisaria 1ª .



CAUSABAN DAÑO

EN EL HOSPITAL

En la tarde del martes, personal que custodiaba el Hospital Dr. "Jaime Ferré", dio aviso sobre dos sujetos que ocasionaban daños en el interior del establecimiento.

Efectivos de Comisaría 2a. se hicieron presentes en el lugar, constatando tal situación, y aprehendieron a los causantes. Ya en sede policial, dieron conocimiento de lo mismo al Fiscal en turno, quien ordenó la detención de los mismos, de 45 y 31 años; y su remisión a la Alcaldía local.



LA PERSUADIERON DE NO

TOMAR TRÁGICA DECISIÓN

En la madrugada de ayer, personal de Comisaría 6a. de Frontera, recibió un llamado telefónico solicitando su rápida presencia en calle 98 al 800. En el lugar, entrevistaron a una mujer quien dio cuenta que su hermana, de 25 años, se había retirado del domicilio, aduciendo que se quitaría la vida.

Con inmediatez, los uniformados, iniciaron una saturación en la zona, hasta que la localizaron en el kilómetro 125 de la Autopista 19, cuando ésta se balanceaba sobre la baranda de un puente. Lograron convencerla de que depusiera su actitud, y la trasladaron al Hospital de la ciudad de San Francisco, donde fue estabilizada.



AGRESIÓN ENTRE

MUJERES

En la noche del martes, personal de Destacamento 5º de Colonia Tacurales, fue comisionado a una vivienda rural, por un desorden. En el lugar corroboraron que dos mujeres se habían increpado y agredido, debido a problemas personales. Ambas fueron asistidas en el nosocomio de esa urbe, donde se les constataron lesiones leves. Posteriormente se les formó una causa por ese delito, en estado de libertad.



LE DAÑABA EL

VEHÍCULO A SU EX

En la madrugada de ayer, personal de Comisaría 3a. de Sunchales, recepcionó una denuncia a una mujer quien dio cuenta que, en momentos en los que se encontraba con su actual pareja, el ex de ésta se había acercado y había ocasionado daños en sus vehículos, además de agredirlos e insultarlos. Habiendo corroborado la situación, dieron conocimiento del suceso a la Fiscal en turno, quien ordenó la detención del causante, lo cual fue concretado con rapidez.



DIERON CON

UN PRÓFUGO

El martes, efectivos de Subcomisaría 1a., lograron la detención de un sujeto que era buscado desde el mes pasado. El individuo cometió robos en fecha 22 y 23 de septiembre, y un hurto el día 9 del corriente mes.

Fue notificado de tales delitos, y alojado en la Alcaidía local.