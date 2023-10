Ingreso anticipado en la UCSE Rafaela

La Sede Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero informó que se encuentran abiertas las inscripciones online para la segunda edición del Curso de Ingreso Anticipado 2024, que dará inicio el 17 de octubre próximo para todas las carreras que componen la actual propuesta educativa: Ingeniería en Informática, Contador Público, Abogacía, las licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Comunicación Social, Administración, Turismo, Diseño de la Comunicación Visual y las tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Informática, Periodismo, Diseño Gráfico y Administración de Empresas Turísticas.

El Curso de Ingreso, denominado "Programa de Integración a la Universidad", está organizado de manera tal de brindar un espacio de reflexión respecto de las propias inquietudes y decisiones en el proceso de elección vocacional, favoreciendo el proceso de integración a la vida y la cultura universitaria. Además, ofrece herramientas que propician el desarrollo del aprendizaje autónomo, hábitos de estudio y organización, con una introducción al objeto de estudio de la disciplina en la que se enmarca la carrera elegida.

El programa se divide en 3 módulos, que se cursan de manera presencial en el campus universitario (Bv. H. Yrigoyen 1502), en horario de tardecita/noche, con diferentes actividades y dinámicas que incluyen algunas a través de la plataforma de elearning de la institución. Es de carácter obligatorio, propedéutico (ya que brinda conocimientos teóricos y prácticos introductorios) y nivelatorio (no eliminatorio). Están exceptuados de hacerlo los egresados de Universidades, Institutos Universitarios o de Educación Superior no universitaria; o quienes cuenten con dos o más asignaturas aprobadas de una carrera universitaria o carrera de cuatro o más años de un Instituto de Educación Superior no universitaria.

Cabe mencionar que el pasado 19 de septiembre dio inicio, con un importante número de inscriptos, la primera edición del Curso de Ingreso Anticipado 2024. La mayoría de los aspirantes se encuentran finalizando sus estudios secundarios en las diferentes escuelas secundarias de la ciudad y algunos de la región más cercana.

Para mayor información e inscripciones, contactarse al mail [email protected], por redes sociales (@ucsedar) o a la línea de WhatsApp 3492-686796, o acercándose al campus, de lunes a viernes de 15 a 21 preferentemente.