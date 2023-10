Así se juega la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por la clasificación al Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzará este jueves 12 de octubre con los cinco encuentros a lo largo del día.

El primer duelo de la jornada será entre Colombia y Uruguay a las 17.30. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa está en la cuarta posición, con tres puntos, después de ganarle a Chile por 3 a 1 en la primera fecha y de perder 2 a 1 ante Ecuador, mientras que los cafeteros marchan terceros con cuatro puntos, siendo uno de los tres seleccionados invictos en el torneo.

A las 20, Argentina recibirá a Paraguay, que ocupa el último lugar de los que clasifican directo al Mundial, en El Monumental pero también, en simultáneo, Bolivia enfrentará a Ecuador para intentar sumar por primera vez en el certamen. Ecuador está noveno y ganó un partido, pero no tiene puntos dado que se le descontaron tres por la mala inclusión de un jugador en la Eliminatoria pasada.

Chile tendrá un duelo importante a las 21 frente a Perú como local, ya que los dos tienen un solo puntos pero por la diferencia de goles a favor de los peruanos, el conjunto dirigido por Eduardo Berizzo se está quedando afuera del Mundial, aunque todavía faltan muchas fechas.

Finalmente, en la última cita de la jornada, el puntero por diferencia de gol Brasil recibirá a Venezuela, que demostró un buen rendimiento en las dos primeras fechas y se ubica quinto, dentro de los que van a la Copa del Mundo 2026. El partido en Cuiabá se disputará a las 21.30.

La próxima fecha, la cuarta, se jugará el martes 17 y contará con los siguientes partidos: Venezuela vs. Chile a las 18, Paraguay vs. Bolivia a las 19.30, Ecuador vs. Colombia a las 20.30, Uruguay vs. Brasil a las 21 y Perú vs. Argentina a las 23.