El Decreto que trajo alivio a los clubes del Federal A

Después de varios años de insistencia, los clubes del Federal A fueron incorporados a las disposiciones del Decreto 1212, ahora llamado Decreto 510. Esto implica un gran alivio para las economías de los participantes del torneo. Beneficia, entre otros, a 9 de Julio de Rafaela y Unión de Sunchales, los representantes de la Liga Rafaelina en el certamen.

“Después de varios años de insistencia, los clubes del Federal A fueron incorporados a las disposiciones del Decreto 1212, que será un gran resorte económico para las entidades del interior, donde las figuras de Claudio Tapia, presidente de AFA, y Sergio Massa, ministro de Economía y del AFIP, fueron determinantes para lograr dicho acuerdo que es histórico en todo sentido, donde se hicieron eco de un antiguo y justo reclamo”, explicó el actual tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

El Decreto 1212 fue implementado en el 2003 reconociendo el rol de los clubes en la vida social, donde permite aliviar las cargas sociales a los clubes profesionales (transferencias de jugadores, entradas y derechos de TV), donde la categoría del Federal A no fue incluida hasta la semana pasada, donde se dio el gran anuncio en el predio de AFA, en la presentación de la Copa Mundial 2030.

El 1212 sufrió en 2019 los embates de la gestión presidencial de Mauricio Macri, que modificó algunas cuestiones que en la práctica, anulaban la norma. En la nueva historia, se incluyó al Federal A.

Esto implica un aumento de la federalización, una de las promesas hechas por Massa en el primer debate presidencial. Los clubes del interior disponen acceso a la misma norma que sus pares de la Primera B Metropolitana.



DIAZ DIRIGE EL VIERNES

José Díaz, oriundo de Villa Mercedes, será el árbitro del partido que disputarán este viernes 9 de Julio y Boca Unidos de Corrientes, a partir de las 20.30 en el estadio Germán Soltermam por la penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Federal A. Sus asistentes serán Juan Ignacio Flores Roig y Matías Noguera, de San Luis, en tanto que como cuarto árbitro estará Federico Ojeda, de Villa Mercedes.

Los demás encuentros de la Zona 4: sábado a las 16.30 Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte, Bruno Amiconi. Domingo a las 17 San Martín de Formosa vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Diego Novelli; a las 18.30 Central Norte vs. Juventud Antoniana, César Ceballos. Libre: Sol de América.



SALCEDO LA BAJA

9 de Julio tendrá un cambio obligado producto de que Alex Salcedo llegó a las diez tarjetas amarillas. El volante central podría ser reemplazado por Brian Peralta, pasando Agustín López nuevamente al centro para conformar el doble 5 con Maximiliano Aguilar.

El equipo terminará de confirmarse este jueves, aunque no habría mayores variantes tomando en cuenta el triunfo por 3 a 0 en Salta logrado frente a Juventud Antoniana que permitió asegurar la permanencia, y pasar ahora a enfocarse en la posibilidad matemática de luchar por la clasificación, cuando quedan dos partidos.



UNIÓN EL DOMINGO

Unión de Sunchales visitará el domingo a las 16 a Defensores de Villa Ramallo en un duelo clave por la permanencia. El árbitro será Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

En tanto, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitará media hora antes a El Linqueño, con arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. Recordemos que Unión tiene 34 puntos; Gimnasia 33 y Defensores VR 32, en la parte baja de la Zona 3.