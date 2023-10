Los bifes argentinos deslumbraron en Anuga 2023

Después de cinco días de feria, las 35 empresas que acompañaron al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se mostraron muy satisfechas con la participación en Anuga 2023, que se realizó en Colonia, Alemania, del 7 al 11 de octubre.

Desde el IPCVA, “como punto a favor, además del reencuentro con los clientes, destacaron la visita de compradores de México, un mercado nuevo que recién se está desarrollando, además de otros países de África y Asia, como Singapur y Tailandia.

"Muchos compradores están interesados en la sustentabilidad y destacaron lo amigable que es la carne argentina con el medio ambiente, con balance de carbono positivo", aseguró Jorge Grimberg, Presiente del IPCVA. "Fue una excelente feria, con muchísima participación", concluyó.

"Fue una feria con mucha asistencia de compradores y vendedores" agregó, por su parte, Daniel Urcía, Vicepresidente del Instituto, "aunque se notó la baja concurrencia, más que justificada, de compradores de Israel". Un mercado muy importante que lógicamente este año no acudió como comprador. "No obstante, hubo muchos visitantes de China, siendo que en pocas semanas se va a realizar la gran feria CIIE en ese país", destacó.



PRECIOS Y COMPRADORES

Aunque los empresarios aseguran que fue una feria más de contactos que de venta, los precios durante Anuga 2023 se mantuvieron en niveles similares a los que se venían registrando en las semanas anteriores.

Por ejemplo, para Unión Europea, los valores promedio fueron de 12.500 U$S (FOB) para el Rump and Loin Hilton (bife, cuadril y lomo), y U$S 13.500 (FOB) el bife ancho Hilton.

Para China, U$S 5.100 (costo y flete) el shin/shank (garrón y brazuelo), U$S 5.300 (costo y flete), U$S 4.400 (costo y flete) de la vaca compensada (6 cortes), y U$S 4.500 (costo y flete) el chuck and blade.

Para Brasil, la picanha rondó los U$S 12.500 (FOB).

En cuanto a los visitantes, más allá de los provenientes de países de la UE, también pasaron por el Pabellón Argentine Beef compradores de China, México, Estados Unidos y Brasil. En menor medida hubo consultas de importadores de países africanos, Rusia y otras naciones asiáticas, como Tailandia y Singapur.

Los grandes ausentes de la feria, por cuestiones de público conocimiento, fueron los compradores de Israel.



LA GRAN ATRACCIÓN DE LA FERIA

El Pabellón Argentine Beef contó con 850 metros cuadrados en el que participaron 35 empresas exportadoras. El restaurante del Argentine Beef fue la gran estrella del pabellón de carnes de Anuga. Con 37 mesas para exportadores y sus clientes sirvió más de 500 bifes anchos y angostos por día. En total, se utilizaron 700 kilos de la mejor carne argentina.



PRESENCIA RAFAELINA

Entre las empresas que acompañaron al IPCVA estuvieron representantes de Rafaela Alimentos, además de ArreBeef, Angus, Bustos Beltrán, Compañía Bernal, Estancias de Patagonia, Friar, Frigolar, Gorina, Las Heras, Industrias Frigoríficas Recreo, La Anónima y Quickfood, entre otros.