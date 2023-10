"Rascando la olla": el Gobierno sumó más productos al famoso "Dólar Soja"

Desde ayer, la cuarta etapa del “dólar soja” se extendió a un nuevo “dólar agro” porque a través de una resolución conjunta de las Secretarías de Industria y Desarrollo Productivo, y de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministerio de Economía de la Nación decidió incluir a más productos agroindustriales -y también un par de la industria “dura”- dentro del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece en este momento un tipo de cambio diferencial que beneficia a las exportaciones de soja.

Cabe recordar que el esquema no es con una cotización fija, sino que los exportadores deben ingresar el 75% de las divisas al tipo de cambio oficial, mientras que el 25% restante pueden usar cualquier otro dólar legal; por ejemplo, el Contado Con Liquidación (CCL) que el martes cerró a $ 960.

El plazo de vigencia establecido para que los exportadores puedan aprovechar esta “oferta” es corto: hasta el 20 de octubre. Es decir, hasta el viernes anterior a las elecciones generales nacionales.

En realidad, se trata de un último intento del Gobierno por hacerse de divisas del agro, en el marco de una nueva escalada del dólar (ayer superó los $ 1.000 el blue)

En este marco, el listado de productos agroindustriales que fueron agregados al PIE vigente pertenecen a las siguientes cadenas: Cebada; Sorgo granífero; Girasol; Uvas y vinos; Tabaco; Cueros y pieles.



FUERTES CRÍTICAS CRA

"El presente no puede ser peor, vivimos el desasosiego de una actualidad abrumadora, sin conducción, con un Presidente cuya tarea se desconoce y sus resultados se sufren, un Ministro de Economía que actúa como candidato presidencial prometiendo un futuro distinto al presente al que nos condujo; el día a día del deterioro constante, con la actividad económica paralizada, nadie sabe qué hacer, como seguir, hacia donde vamos, el deterioro social se percibe en la calle y se vive tristemente viendo crecer la pobreza, la indigencia, la violencia y la inseguridad", así comienza un duro comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

Al mismo tiempo, el documento criticó "la irresponsabilidad política, que juega a tirarse escenarios de catástrofe y prometiendo futuro, con un simplismo que asusta, se elude hablar de los temas reales, se minimiza la realidad y se pretende hacer creer que después del 22 de octubre todo será diferente, como si la cronología de un día para otro, pudiera borrar los años de pésima administración".

La dirigencia rural considera que el proceso inflacionario "resulta insostenible" para toda actividad económica y para la vida cotidiana. "De allí el escenario de buscar refugio en monedas de valor confiable, merecemos una campaña electoral que muestre una salida seria, posible, con los instrumentos económicos que habrán de ser utilizados".

Y agregaron: "una sociedad madura exige un Gobierno maduro, no se trata de ganar una elección, se trata de conducir un país y a su sociedad de manera ordenada y sobre todo, en este marco de proceso electoral, sostener una transición hasta el cambio de autoridades, que no agrave el presente, ni se sirva del Estado para utilizarlo de herramienta electoral, ni tampoco financiación electoral".

Por último, dejaron una reflexión: "es tiempo de dirigentes con visión de Estado y no simples candidatos a cargos, sin programas ni ideas modernas y realizables; el presente lo merece y no habrá futuro sin toma de conciencia, de porque estamos como estamos".