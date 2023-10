En primera persona: "es una campaña durísima y climáticamente la zona está muy mal"

Sapino es un reconocido apellido en el centro oeste santafesino, directamente vinculado con el sector agropecuario. Arcadio, históricamente ligado al Centro de Acopiadores de Santa Fe, probablemente sea el más conocido de la familia. Sin embargo, sus hijos también han seguido el camino del "campo". Verónica, su hija, es una excelsa profesional de la EEA INTA Rafaela y Leonardo, su otro hijo, reparte sus días entre Colonia Bigand y Sarmiento, donde se encuentran las explotaciones familiares.

¿Por qué son noticia en esta oportunidad? En medio de una sequía histórica, "los Sapino" decidieron sembrar trigo tempranamente y cosechar el 30 de septiembre, fechas atípicas para los procesos mencionados. Así, se han convertido en uno de los primeros en "levantar" el cereal y, si bien los rindes no son los mejores, el propio Leonardo reconoce que fue una buena estrategia anticiparse.

"Es una campaña durísima. Sembramos el lote muy temprano, en mayo, por el tema de los costos de los rollos. Somos una empresa mixta, tenemos ganadería y agricultura, y decidimos sembrarlo bien temprano entendiendo que iban a faltar reservas para el tambo", explicó al programa radial ADN Rural. Y agregó: "las heladas no se sintieron en este trigo; sembramos con muy buena humedad e hicimos estudio de suelo con mi hermana, por supuesto que después se empezó a amarillar y bueno empezamos a ver qué hacer".

Al ser consultado precisamente por la decisión de implantar tan temprano, comentó: "no es habitual sembrar en esa fecha, pero con esta sequía extrema los costos de reserva se fueron por las nubes. Fue un manotazo de ahogado que salió bien. Los promedios en la zona son 25 o 30 qq/ha y nosotros no llegamos ni siquiera 20 qq/ha, pero ahora estoy pensando que hacer y cómo viene el año es probable que guarde para semilla".



UNA FOTO QUE ASUSTA

"Climáticamente la zona está muy mal. En el tambo ya prácticamente las pasturas no rebrotan y estamos esperando lluvias porque los maíces de primera no se pudieron sembrar, ya pasó la fecha", describió Sapino al contar el escenario actual que afrontan los productores de la zona. Y remató: "es alarmante y preocupante".

La situación es asfixiante porque las reservas se han agotado en muchísimos establecimientos, "los silos se van de las manos" y directamente no hay picado para este año. "Nosotros hacemos maíz para consumo propio, por suerte hicimos bastante reservas el año pasado con maíces casi de tercera (sembrados en enero) que nos rindió bien, pero tengo colegas y amigos que ya no tienen más nada", advirtió el productor. Para peor, el tan anunciado "Niño" no llega y tampoco "llueve pasto", con lo cual una vez que se produzcan esas lluvias tan necesarias, hay que cruzar los dedos para que se registren buenos milimetrajes que favorezcan a los cultivos y pasturas.



"COSTOS POR LAS NUBES"

El clima golpea fuerte al sector y la política no se queda atrás. En ese sentido, Sapino lo remarcó con contundencia: "tenemos una carga impositiva agobiante y la realidad es que no se puede más".

Para el productor, "todos los gobiernos son socios en las buenas, pero en las malas no hay ayuda y no sacan la pata de encima". Y concluyó: "se pone muy pesado producir en este país y sobre todo invertir; yo tengo un tambo muy prolijo, pero los costos están por las nubes y se hace muy difícil".