Control antidoping sorpresa para Los Pumas en Marsella

Un sorpresivo control antidoping le fue realizado ayer a cinco integrantes del seleccionado argentino de Los Pumas que se prepara para jugar el próximo sábado ante Gales por los cuartos de final del Mundial de rugby que se desarrolla en Francia.

El control, a cargo de la World Rugby (WR) fue a las 6.30 (hora francesa) en el hotel que es hospedaje de Los Pumas en la ciudad de Marsella, previo al primer entrenamiento del día de alta intensidad y a los deportistas les efectuaron análisis de sangre y orina.

Los rugbiers que tuvieron que hacerse la prueba, de rutina en este tipo de eventos, fueron Marcos Kremer, Thomas Gallo, Joaquín Oviedo, Martín Bogado y Santiago Carreras. A esa hora los jugadores todavía dormían, ya que el entrenamiento estaba pautado recién para las 10 en el club CO Berre XV, en la región de Provence.

"No tiene que ser algo que nos afecte, son cosas que pasan. Quiero creer que a los otros equipos también les toca un doping en los mismos horarios", declaró Andres Bordoy, entrenador de forwards del equipo.



DISPONIBLE IMHOFF

Michael Cheika recibió una buena noticia en el marco de la preparación del seleccionado, ya que pudo contar con Juan Imhoff.El wing rosarino cumplió con el protocolo de conmoción por su golpe en la cabeza frente a Chile y participó del doble turno del miércoles en Los Pumas.

Este jueves, el entrenador dará a conocer el equipo para este vital duelo, aguardando sobre la posibilidad de convocatoria para los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas.

No obstante, lo que trascendió ayer es que la formación sería con: Thomas Gallo, Julián Montoya (c), Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. El banco sería el mismo que contra Japón: Joel Sclavi, Eduardo Bello, Agustín Creevy, Pedro Rubiolo, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.