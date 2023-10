Bullrich dijo que hay una "campaña sucia"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, denunció ayer que hay una "campaña sucia" en su contra, consideró que la Argentina sufre actualmente "un vacío de poder" y advirtió que el país está "al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal".

"Hay un vacío de poder. En estos días, uno tendría que estar escuchando al presidente (Alberto Fernández) o a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), hablando de lo que sucede en el país, pero eso no sucede", sostuvo la referente del PRO.

La ex ministra de Seguridad se quejó de que hay "un presidente ausente, que nunca pudo ponerse a la altura de lo que significa la investidura, le toca ahora una coyuntura en la que hay un superministro que le vendió soluciones y hoy es un superdesastre, con un caos total y absoluto de la Argentina", en alusión a Sergio Massa.

La postulante de JxC continuó ayer con su recorrida por el interior del país y llegó a las provincias de Salta y Tucumán, donde señaló: "Venimos advirtiendo que el gobierno está generando un pozo más profundo todos los días y dejando una crisis enorme. No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta".

En esa línea, la ex ministra de Seguridad dijo que van a "demoler la inflación" con medidas concretas como un "primer presupuesto que resuelva el problema fiscal; cuando uno no tiene déficit, no necesita endeudarse o imprimir moneda".