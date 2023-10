Milei acusó al gobierno de un intento de proscripción

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El candidato presidencial Javier Milei, de la Libertad Avanza, aseguró que el kirchnerismo intenta ensuciar el proceso electoral porque su espacio tiene posibilidades de ganar en primera vuelta el próximo 22 de octubre.

Lo dijo durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra; la candidata a la gobernación bonaerense, Carolina Píparo; y Agustín Romo, candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires.

Previamente, el presidente Alberto Fernández denunció por el delito de "intimidación pública" a Milei, Marra y Romo, luego de sus declaraciones sobre sacar dinero de los plazos fijos.

Por esa razón, y tras responderle por redes sociales, el equipo de comunicación del libertario convocó a una rueda de prensa en las oficinas de Bull Market, el bróker de bolsa que pertenece a Marra.

"El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a punto de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre", lanzó ante una sala colmada de periodistas y en la que leyó un texto por 10 minutos.

En esa línea, Milei continuó: "Tenemos que sacarnos de encima a este gobierno de delincuentes y necesitamos su apoyo. Al presidente, a la vicepresidenta y al presidente en funciones, Sergio Massa, les decimos que hagan todas las denuncias que quieran, nada va a evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas".

"Si el gobierno quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y financiera tienen que mirarse al espejo. La inflación es siempre un fenómeno monetario y genera una pérdida del poder adquisitivo del peso", argumentó Milei.

Así se expresó en el inicio de su primera conferencia de prensa, en la que se cruzó con un periodista y lo tildó de "grosero" porque -según él- hacía ruido cuando estaba hablando.

Consultado por la propuesta de Massa de incluir un examen psicotécnico, Milei respondió: "Si Massa pide un examen psicotécnico para ser presidente, yo pido que le hagan un examen de economía para ser ministro".

"¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros", remarcó el libertario.

En ese sentido, completó: "Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?".

Luego de la denuncia que presentó Fernández, el diputado nacional se defendió y negó que sus dichos hayan sido "imprudentes".

"Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de los economistas que les dicen 'no, por favor, sean responsables, quédense en pesos', mientras ellos acumulan en dólares", subrayó.

"En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirle a los argentinos que se queden en pesos es condenarlos a la más absoluta de las pobrezas. Es destruirles los ahorros", afirmó Milei.

En otro momento señaló: "Pretender hacer responsable de esta corrida a la única fuerza que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del kirchnerismo".

En tanto, apuntó también a Juntos por el Cambio y al periodismo por ser cómplices de esta "canallada".

Además, dijo que no descartaba una "venganza" en su contra de parte de sectores de JxC luego de haber ganado las elecciones primarias, al ser consultado por el desaire que le hizo en Mar del Plata a Gabriel Martino -el ex titular del HSCB- por haber estado cerca de Horario Rodríguez Larreta.