Hoy es el aniversario del barrio Juan de Garay

Como cada 12 de octubre, hoy se celebra el aniversario del barrio Juan de Garay. Este sector se encuentra en el oeste de nuestra ciudad; sus límites son las avenidas Luis Fanti al sur y Suipacha al este, bulevar Roca al norte y la ruta 34 (avenida Angela de la Casa).

Es un sector prolífico en su desarrollo ya que cuenta entre sus comercios, empresas y fábricas un variado abanico de firmas muy prestigiosas que aportan trabajo a los rafaelinos y cuya producción excede a las fronteras de nuestro país.

En lo que refiere a instituciones educativas, tiene especial significado la labor en la formación de profesionales que desarrolla la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. También el barrio contaba con las actividades de la Universidad Nacional Rafaela, pero ya hace tiempo que la mayoría de las carreras y de los estudiantes se trasladaron al Campus Universitario.

Además, su espacio verde es la Plazoleta Mario Vecchioli, que con su nombre homenajea al gran poeta.

En esta oportunidad, LA OPINIÓN dialogó con el presidente vecinal, Ovidio Baretta, quien dio detalles sobre la actualidad del barrio.

En primer lugar, destacó que "la obra en marcha que tenemos es la de la sede vecinal (calle José Martí, casi Falucho) que ya tenemos tres etapas hechas, techada una parte, y teníamos promesas de la gestión que no va a seguir para hacer una cuarta etapa que sería el cerramiento exterior y lo que falta del techo. Algunas rampas también que estábamos solicitando, que nos faltan, sobre todo las que están cerca de los bulevares". Además, agregó que cuentan con todos los servicios.

Con respecto a la inseguridad que atraviesa la ciudad hace ya un largo tiempo, sostuvo: "No escapamos a lo que pasa en los otros barrios, pero si los comparamos con algunos, estamos bien, no tenemos prácticamente inseguridad, muy poca".

Hasta hace un tiempo, el barrio tenía una gran necesidad, que era precisamente la sede vecinal. Al no contar con un espacio físico, suele ser complicado realizar eventos y organizar actividades o talleres para el disfrute de los vecinos. Actualmente, la obra está en marcha, pero aún falta para finalizarla y poder ocupar el espacio. "Se nos complica mucho hacer un festejo del barrio. Vamos hacer algo en la placita, una intervención de una semana, colgar algunos globos en locales comerciales también para que la gente esté enterada sobre el aniversario del barrio". Para ser parte de los festejos, los vecinos pueden decorar el frente de su casa, contar su historia y también compartir alguna foto del barrio a través de las redes sociales.

"El trabajo de la vecinal es un trabajo mancomunado, que uno va haciendo de acuerdo a lo que piden los vecinos y de acuerdo a lo que uno va viendo. Tenemos una gran respuesta de la municipalidad con respecto a eso, no tenemos ningún pedido sin cumplir", expresó.

El barrio Juan de Garay creció fuertemente a partir de los últimos veinte años del siglo pasado para convertirse en el presente, en uno de los más pintorescos de la ciudad.