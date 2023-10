El Complejo Cultural del Viejo Mercado habilita una muestra

El Complejo Cultural del Viejo Mercado habilita una nueva muestra temporaria en la sala III que se denomina “Allí están ellas” de Melina Busto y que se podrá recorrer desde hoy, jueves 12 de octubre a las 18:00, con entrada libre y gratuita.

Esta muestra es el resultado del trabajo realizado por la alumna Melina Busto en la cátedra Proyecto Final: Taller Experimental de Integración y Síntesis, Especialidad Dibujo, a cargo de la docente Nanci Zurverra, del Profesorado de Educación Artística en Artes Visuales del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.

Esta reúne una serie de dibujos de casas antiguas realizados con lápices de colores sobre papel, que ponen en valor la arquitectura y el trabajo de los constructores de principios del siglo XX en Rafaela.

Las fachadas están representadas como un “telón escenográfico”, con la característica de despojarlas de todo lo que las circunda. En algunas no se colocaron vidrios en las aberturas para dar una sensación de vacío, lo que logrando un mayor dramatismo, con un clima intimista.

Estas fachadas emblemáticas “se levantan en el medio de la nada, como un Tótem imponente, como una escultura con sus relieves. Todo en ellas es poesía -explica la artista-”. Son tan antiguas que “han visto pasar por enfrente a tu papá de muy chico, o aún más, a tu abuela cuando era muy joven, o incluso alguna bisabuela que no has llegado a conocer. Durante todos esos años, esas casas son las que siguen ahí, intactas, un alhajero que guarda innumerables miradas, historias, vivencias”.

Esta muestra se realiza en colaboración con el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” y con la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano de Rafaela. Permanecerá expuesta hasta mediados de diciembre. Se podrá visitar de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y los domingos de 17:00 a 20:00. La entrada es libre y gratuita.



SOBRE MELINA BUSTO

Nació en Rafaela. Estudió el Profesorado de Educación Artística en Artes Visuales en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”. Actualmente ejerce la docencia en diferentes escuelas secundarias de la ciudad. La muestra “Allí están ellas” fue exhibida en 2018 en Paseo Libertad.