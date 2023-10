La Scaloneta se prepara para recibir este jueves a Paraguay

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, entrenó nuevamente con normalidad junto al resto de sus compañeros en la práctica de ayer en el predio de Ezeiza y se perfila para volver a ser titular para el partido frente a Paraguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En un momento del entrenamiento, el mediocampista del Tottenham Giovani Lo Celso fue barajado para ser titular en caso del que el capitán no estuviese en óptimas condiciones pero, al menos ante Paraguay, Messi comenzaría desde el primer equipo. Ante Perú puede que se reflote esa posibilidad.

La mala noticia de la jornada en Ezeiza la dio Lautaro Martínez, quien sufrió un golpe en el tobillo derecho durante la práctica de fútbol para los titulares y tuvo que irse rengueando al vestuario, lo que deja la duda sobre su aparición desde el inicio este jueves, algo que le daría a Julián Álvarez la chance de ser el centrodelantero ante los paraguayos.



La llegada de Messi al país



Messi llegó el lunes por la mañana a Buenos Aires desde Miami, en donde jugó 40 minutos en la derrota del Inter frente al puntero de la Conferencia Este por tan solo 1 a 0, y a pesar de que se lo vio falto de fútbol por estar varias semanas parado, se entrenó con total normalidad en Ezeiza y está al 100 por ciento para el duelo con Paraguay.

Por la tarde fueron los primeros trabajos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que muchos futbolistas llegaron por la mañana y el entrenador no quiso sobrecargar al plantel a cuatro días del encuentro en el estadio El Monumental de este jueves ante Paraguay.



Las bajas, algo que duele en Argentina



En las últimas horas se produjeron las bajas por lesión de Juan Foyth y Paulo Dybala, quienes fueron desafectados de la nómina y, en reemplazo del defensor, fue convocado Facundo Medina.

Estas dos se sumaron a la de Ángel Di María, quien no estará en ninguno de los encuentros y su lugar entre los titulares lo ocupará Nicolás González.