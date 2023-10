Sportivo y Ben Hur, el sábado en Barranquitas

Anoche se confirmó el programa que tendrá la fecha 16 y penúltima del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y el encuentro ‘estelar’ se disputará el próximo sábado 14 de octubre, día en el cual Sportivo Norte estará recibiendo a Ben Hur a las 16hs. El Negro (40 puntos), con un empate o ganando será campeón, de lo contrario, si el Lobo (34) llega a imponerse, el certamen se podría definir en la última.

Este penúltimo capítulo se pondrá en marcha en la noche de hoy con 9 de Julio y Argentino Quilmes, elencos que se medirán en el estadio Coloso Germán Soltermam desde las 21hs.

Por otro lado, se determinó que la última fecha se jugará entre miércoles 18 y viernes 20, previo al domingo de elecciones.



ASÍ SE JUEGA LA FECHA



HOY: 21hs 9 de Julio vs Argentino Quilmes (Brian Celis). Jueves 12/10: 21.00hs Ferrocarril del Estado vs Unión, 21.30hs Dep. Libertad vs Peñarol, 22hs Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto. Viernes 13/10: 20.30hs Dep. Ramona vs Brown de San Vicente, 21.30hs Dep. Tacural vs Dep. Josefina, Atlético María Juana vs Argentino de Vila; 22.00hs Florida de Clucellas vs Dep. Aldao. Sábado 14/10: 16hs Sportivo Norte vs Ben Hur.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 34; Ferro 33; Peñarol 29; Libertad 28; 9 de Julio 28; Quilmes 28; Atlético de Rafaela 27; Dep. Aldao 24; Florida de Clucellas 21; Brown de San Vicente 20; Deportivo Ramona 14; Deportivo Tacural 14; Unión de Sunchales 14; Argentino Humberto 14; Argentino Vila 8; Deportivo Josefina 8; Atlético María Juana 7.