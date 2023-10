"Rafaela es una de las áreas con más fortalezas"

El ex presidente Mauricio Macri visitó Rafaela donde respaldó al intendente electo, Leonardo Viotti, al cumplirse justo ayer el primer mes de la victoria del concejal radical que marcó el fin de 32 años de gobiernos municipales peronistas en forma consecutiva y pronosticar que Patricia Bullrich será la próxima presidenta de la Argentina.

Macri llegó este martes pasadas las 10 al Aeródromo local donde lo esperaban unos 30 dirigentes y militantes. Tras saludar, se subió a un vehículo junto a Viotti, la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, el candidato a diputado nacional, José Núñez y el presidente del PRO Santa Fe, Cristian Cunha.

Ante la expectativa de decenas de rafaelinos que buscaban saludar o aún mejor, fotografiarse junto a Macri, la comitiva se detuvo unos minutos en el café de la primera cuadra de calle Lavalle, rodeado de dirigentes, militantes y curiosos. Cuando comenzó a caminar, avanzaba poco y nada porque aceptaba cada pedido de "selfies". "Me saqué una foto con Macri, ahora se la mando al grupo", dijo una mujer de unos 50 años. "No lo puedo creer, conocí a Macri", dijo otra dama que reconoció haber llegado especialmente al lugar en busca de una foto.

"Ya le hice la pregunta más importante del día... si vamos a ganar la séptima Libertadores", dijo por su parte el dirigente radical Gonzalo Mondino. ¿Qué respondió Macri? "Ya estamos nerviosos", dijo. En la caminata, el ex jefe de Estado ingresó a saludar a comercios como Calzados Tamango y Dadia -en realidad lo esperaban en la puerta para saludarlo-.

Luego de una recorrida por el centro, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Hotel Toscano junto a Viotti, Núñez y Scaglia entre otros.

La apertura de la rueda de prensa estuvo a cargo de Viotti, quien luego recibió elogios del propio Macri, un dirigente que conserva una buena imagen en Rafaela, ya que en momentos de tomar el mando como presidente, en 2015, había logrado un gran respaldo popular de los rafaelinos, con casi el 70% de los votos en aquel recordado balotaje con Daniel Scioli. Y en 2019 también obtuvo un fuerte respaldo en las urnas en esta ciudad en su intento por lograr la reelección, que no pudo conseguir.

“Hay una única manera de producir el cambio y es con Patricia Bullrich y estamos trabajando para eso. Toda esta zona de Santa Fe es un gran motor de la Argentina, siempre ha sido la principal provincia exportadora del país. Espero que con Gisela Scaglia, con Maxi Pullaro y todo el equipo, trabajando con el gobernador electo, nos saquemos la pata de encima del estado provincial al sector privado y que todo vuelva a crecer, donde Rafaela es una de las áreas de más fortaleza", comenzó relatando Macri ante una importante cantidad de medios locales.

Macri se mostró acompañado, además de Viotti, junto a la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, los candidatos a diputados de JxC José Nuñez y Verónica Razzini, el presidente del PRO Santa Fe, Cristian Cunha, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, el intendente electo de Santo Tomé, Miguel Weiss y concejales, presidentes de comuna y referentes de todo el departamento Castellanos.

"Hay que volver a una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, y el campo es un motor indiscutible. Este gobierno ha vuelto al manoseo, que pongo y después te doy un cacho, si te portas bien...no es así, hay que sacarle la pata de encima a la gente y que se pueda exportar libremente e importar libremente con un solo dólar, basta de inventar importaciones y escondiendo exportaciones porque así es imposible. Un país no funciona con una brecha de más del 100%, eso no existe en ninguna parte del mundo", aseguró el exmandatario en nuestra ciudad.

"No puedo comprender cómo alguien puede pensar que hay una solución de la mano del candidato Ministro de Economía (Sergio Massa) que volteó a (Martín) Guzmán. con el dólar a 280 pesos, y hoy está más de mil. Creo que si volviésemos en el tiempo, al 11 de agosto del 2019, una enorme cantidad de señores que creyeron en los asados de Alberto hoy dirían que hicimos 'cagada' y vamos a seguir el mismo rumbo. Pero ya está, eso pasó, y también están las culpas mías, especialmente, porque todo lo bueno y lo malo siempre es responsabilidad del que conduce, y de no haber podido explicar mejor porqué ese rumbo era el correcto, y que había que continuar y donde ya estábamos saliendo de la crisis y de la inflación mensual mayorista de julio de 1%, donde teníamos un solo tipo de cambio, teníamos reservas, exportábamos a todas partes del mundo, con el narcotráfico casi fuera del país con la labor impresionante que habíamos hecho con Patricia (Bullrich) a la cabeza. Hubo una duda, y esa duda trajo mucho dolor, pero trajo un enorme aprendizaje. Hoy esa duda no está más, así que soy muy optimista no solo sobre el resultado de las próximas elecciones y para la segunda vuelta, y por más que le pese a muchos, la próxima presidenta va a ser Patricia Bullrich", acotó Macri.

Por otro lado, Macri argumentó que "estamos ante el gobierno más irresponsable que tuvo el país, por eso hay que empezar por no gastar el dinero que no hay, para respetar la Ley de Presupuesto. Los políticos somos servidores públicos, no se puede hacer cualquier cosa con el dinero de la gente. Sin robar y sin despilfarrar, eso es gravísimo y son las dos cosas que ha hecho este gobierno. Pero lo bueno es que ya entendimos todos que ellos no son el camino".

También el ex presidente añadió que “he apoyado a Patricia desde el primer día que me dijo que quería ser candidata y estoy acá militando su candidatura, repartiendo su boleta, porque creo de verdad que Argentina debe volver a ser un país dentro de la ley, donde nos respetemos, y eso, por su experiencia y coherencia, por su firmeza, por su honestidad, por el equipo que tiene atrás, por los más de diez gobernadores que vamos a tener, es la persona y el espacio que va a llevar adelante el cambio que todos queremos”. Así despejó cualquier duda respecto a sus consideraciones favorables hacia la figura de Javier Milei que causaron cierto malestar en la propia Bullrich. Ayer Macri pronunció 100 veces el nombre de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio para que nadie dude.

Por otro lado, Macri expuso que “si Milei gana la elección, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable. Hemos dicho fin al populismo, fin al kirchnerismo, hay que llevar este cambio adelante y Patricia lo va a hacer. Tenemos que apostar a que toda esta experiencia que hicimos juntos, y eso incluye terminar con el desastre de la inflación, se quiebran los sistemas de salud y tantas cosas mas, tenemos que terminar con el despilfarro y los Plan Platita, donde siempre queda algo en el camino por parte de los que los administran: venimos a terminar con este sistema oscuro, perverso y corrupto y el camino es con Patricia Bullrich”.



EL MENSAJE DE VIOTTI

Mientras tanto, Leonardo Viotti, el futuro nuevo intendente de Rafaela a partir del próximo 10 de diciembre, opinó que

"para nosotros es una alegría recibir una vez más a Mauricio en Rafaela, esta vez no como candidato, sino dentro del marco de la campaña de acompañamiento a Patricia Bullrich. Tuvo un mensaje claro y despejó todo tipo de dudas respecto a las especulaciones, a los juegos de desinformación que hay, principalmente a nivel nacional, en donde a veces se lo trata de relacionar con Javier Milei. El fue claro, vino a repartir boletas, caminamos algunas cuadras juntos por la ciudad y charlaba con los vecinos, y le pedía por favor que voten a Patricia, tratando de convencer a los que no estaban seguros. El está convencido, y dice que parte del proceso, donde comenzó el cambio con su primera presidencia, y Patricia lo puede continuar. Rafaela siempre lo ha apoyado a él, al igual que a Juntos por el Cambio, siempre de manera masiva. Personalmente también me pone contento que nos acompañe luego de haber logrado el triunfo en las últimas elecciones provinciales en donde después de 32 años pudimos ganar la ciudad de Rafaela. Sabemos que el triunfo que tuvimos en Rafaela es muy importante para el entramado político nacional".