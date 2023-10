San Lorenzo se metió en semis de Copa Argentina

BUENOS AIRES, 11(NA). - San Lorenzo de Almagro le ganó ayer 1-0 a San Martín de San Juan, en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, en el marco de la Copa Argentina 2023 y clasificó a las semifinales del certamen, donde jugará ante Defensa y Justicia o Chaco For Ever.

En el partido disputado en el estadio puntano, Federico Girotti abrió el marcador para el "Ciclón" a los 34 minutos de juego. El equipo de Rubén Darío Insúa continuará su camino en la Copa de la Liga cuando visite a Godoy Cruz de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas.



HOY, DEFENSA Y CHACO FOR EVER. Defensa y Justicia, de la Primera División, y Chaco For Ever, de la Primera Nacional, se enfrentarán este miércoles por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y la transmisión de la señal de cable TyC Sports.



San Lorenzo 1 - San Martín (SJ) 0



Estadio: Juan Gilberto Funes, San Luis.

Árbitro: Fernando Espinoza.



San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Federico Girotti y Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insúa.



San Martín (SJ): Mariano Monllor; Augusto Aguirre, Leonel Bontempo, José Villegas; Alejandro Molina, Jonathan Blanco, Marcos Arturia, Nicolás Pelaitay, Alexis Vega; Manuel Llano y Sebastián González. DT: Cesar Monasterio.



Gol en el primer tiempo: 34m. Federico Girotti (SL).



Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gastón Ramírez por Nahuel Barrios (SL) y Leandro Espejo por Alejandro Molina (SM); 25m. Carlos Auzqui por Gonzalo Maroni (SL) y Francisco Grahl por Nicolás Pelaitay (SM); 32m. Gastón Campi por Federico Girotti (SL); 37m. Matías Donato por Alexis Vega (SM).