Violento robo sufrió el ciclista Juan Curuchet

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex campeón olímpico de ciclismo Juan Curuchet sufrió un violento robo en su casa de Mar del Plata, en el que tres delincuentes armados ingresaron por la noche, lo ataron junto a su pareja y le robaron sus ahorros, medallas y reconocimientos.

El hecho delictivo ocurrió el domingo por la noche, a la hora del segundo debate presidencial, en la casa que el ex deportista tiene en una zona semirrural cercana a Estación Chapadmalal.



EL HECHO

"Estábamos el domingo poco antes del debate, con mi novia, mirando televisión, y se nos aparecieron tres encapuchados, con armas, que nos sacan a empujones de la cama y mientras nos apuntaban, nos ataron" relató el ganador del oro olímpico en Pekín 2008.

Juan Curuchet indicó que los delincuentes se apoderaron, entre otros valores, de varios de los galardones obtenidos durante su fructífera carrera.

"Fue un momento terrible, por la pérdida de la intimidad. Se llevaron todos mis ahorros, todas mis medallas y reconocimientos a lo largo de mi carrera, cadenas. Se llevaron todo lo que tenía. También se llevaron el auto de mi novia, en donde cargaron todo, mientras nos encerraron en el baño".

"El episodio habrá durado uno 40 minutos. Una eternidad. Era un hombre mayor, de más de 50 años, con dos pibes jóvenes. Fue al azar. En un momento me dijo que me veía cara conocida y le dije quién era. Entonces señaló que nos conocía a mí y a mi hermano.

"Después nos preguntó si era un country en donde estábamos y quienes vivían. Entonces les dije que era un campo familiar", agregó el ex ciclista.

A la vez, en diálogo con radio Brisas, de Mar del Plata, indicó que los ladrones no alcanzaron a gatillar, pero tenían las armas cargadas.

Según agregó Curuchet, se trataría de una banda delictiva que está robando dentro de los campos y la fiscalía ya ha detectado hechos similares.

Además, por la declaración prestada por el medallista olímpico en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), el fiscal Mariano Moyano pudo agrupar los hechos a una misma banda porque el ex ciclista sostuvo que uno de los delincuentes tenía acento del norte del país.