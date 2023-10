Los docentes y estatales piden un reajuste salarial

Los docentes nucleados en AMSAFE Rosario y afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este martes una ruidosa manifestación en la plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación, para pedir la reapertura de la discusión paritaria y la actualización sueldos que afectados por la devaluación de agosto y el proceso inflacionario.

Juan Pablo Casiello, secretario general del gremio de los docentes de escuelas públicas, señaló desde la plaza de Dorrego y Santa Fe: “Los sueldos quedaron muy atrasados en los últimos días. Ya venían muy deteriorados de antes con todo este proceso que se desencadenó y que lamentablemente no se detuvo después de las elecciones primarias”.

“La devaluación y la inflación vienen golpeando muy duro. Todo lo que se acordó en las paritarias anteriores quedó absolutamente viejo. Hay una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo del salario que con el acuerdo firmado se seguirá profundizando. Este es el reclamo que venimos haciendo desde mediado de agosto de reapertura de paritarias. Hay que volver a discutir salarios, hay una responsabilidad del gobierno que no está cumpliendo”, sostuvo a LT8 el líder de AMSAFE Rosario.

Agregó que “otras patronales y otros gremios habían cerrado acuerdos hasta fin de año, y los rediscutieron porque hay una realidad nueva, y eso es lo que reclamamos acá. El aumento que nosotros cobramos en septiembre del 81 por ciento, y la inflación a septiembre (si bien no se comunicaron los datos) ya superaría el 100 por ciento. Y ese 100 por ciento es el acuerdo que teníamos hasta fin de año, cuando todavía faltan tres meses que se prevén serán de alta inflación”.

“Los sueldos están muy atrás de la inflación, hay que rediscutir también enero y febrero y ver qué vamos a hacer en esos cuatro o cinco meses, es decir los tres que faltan de este año y los dos primeros del siguiente. Esa es una decisión que debe tomar el gobierno de Omar Perotti y también Maximiliano Pullaro”, agregó Casiello.

El dirigente dijo que el cese de tareas ante la decisión de desobligar a los alumnos para la protesta de hoy “fue prácticamente total. La amplia mayoría de las escuelas están participando de esta medida. Hay movilización también en Arroyo Seco. Hay mucho malestar en la docencia”, añadió.