Se definieron criterios ante el inicio de la campaña de vacunación antiaftosa

Luego de un nuevo encuentro de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia informó cuestiones a tener en cuenta para el inicio del segundo ciclo de vacunación anual antiaftosa que comenzó este lunes 9 de octubre.

Como todos los años, en este segundo ciclo deberán vacunarse sólo categorías menores: toritos, novillitos, vaquillonas, terneros/as. Sin embargo, debido a la intensa sequía que atraviesa la Región Centro del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SeNaSa) estableció medidas excepcionales para la revacunación anual antiaftosa.

En este contexto, y ante la necesidad de realizar movimientos forzosos de hacienda, se podrán realizar con la vacunación parcial de la tropa en cuestión y un acta que así lo acredite.

Adicionalmente, se exceptúa del cumplimiento de la vacunación contra la fiebre aftosa, durante los primeros 15 días de la segunda campaña del año en curso (desde el 9 hasta el 23 de octubre), a los movimientos de bovinos y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios que aún no hayan cumplimentado la vacunación referida, siempre y cuando el destino de estos animales sean establecimientos que, al momento de su recepción, tampoco lo hayan hecho.

En esos casos, cuando se realice la vacunación sistemática del establecimiento destino, se deberá vacunar a la totalidad de los animales existentes en él, de acuerdo con la categoría correspondiente a vacunar según la campaña en curso.

Además, estará permitido como medida excepcional el movimiento directo a faena sin vacunación durante todo el período de duración de la campaña (45 a 60 días según la jurisdicción). Esta medida no se aplica en el caso de hacienda con destino a faena en remates ferias.

Ante cualquier circunstancia especial, se aconseja a los productores mantener plena y permanente comunicación con su oficina local del SeNaSa, a los fines de sobrellevar un desarrollo de campaña antiaftosa ordenado y acorde a cada situación.



153 VETERINARIOS

EN EL DEPARTAMENTO

Cabe recordar que desde Fundación Castellanos, que tiene la tarea de organizar y fiscalizar la tarea en el departamento, indicaron que la estructura de profesionales comprende a 153 veterinarios que se dividirán en 8 programaciones, ubicadas en Rafaela (Sociedad Rural), Sunchales (Sociedad Rural) Humberto I (Sociedad Rural), Aldao, Ramona, San Vicente, Zenón Pereyra y Bauer y Sigel.

La vacunación contra fiebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener una situación epidemiológica favorable de esta enfermedad en la República Argentina, y constituye una acción sanitaria indispensable para mantener el estatus zoosanitario reconocido internacionalmente.

"Por disposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), es obligación para los productores llevar el stock de hacienda al día. Lo que el productor declare en el acta debe ser compatible con los registros del organismo", subrayó Fundación Castellanos en un comunicado, en el que además recomendó cumplir con el requisito para "prevenir problemas posteriores que deriven en sanciones o multas.

En materia de coordinación de la campaña a nivel departamental, no habrá reuniones previas presenciales para veterinarios sino que toda la información se compartirá a través de la línea de Whatsapp, la cual servirá de plataforma para la difusión de información y consultas puntuales. "La firma de contratos y convenios, el retiro de las dosis y la entrega de material de trabajo se realizarán según días asignados por nuestra fundación de manera puntual en cada caso respetando las normas sanitarias establecidas", agregó el comunicado.

Por otra parte, durante este período el productor deberá presentar el respectivo certificado de vacunación de carbunclo junto al acta de aftosa.

Finalmente, Fundación Castellanos aclaró que ante cualquier consulta, los productores pueden dirigirse a sus oficinas ubicadas en Av. Brasil 497 (Sociedad Rural de Rafaela) en el horario de 8:00 a 16:00 o utilizar las siguientes vías de contacto: Tel. 03492 – 434331 / 501776; WhatsApp 3492684378; Facebook: Fundación Castellanos y email [email protected] .